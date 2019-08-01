Bakan’dan Körfez’e üç müjde

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, DP World Yarımca’da hizmete alınan demiryolu hattı açılışı sonrasında Körfez Belediyesi’ne ziyarette bulundu. Başkan Şener Söğüt ve başkan yardımcıları tarafından karşılanan Turhan’a; Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, AKP İlçe Başkanı Ramazan Tuna ve bakanlık yetkilileri de eşlik etti.

BAŞKAN SÖĞÜT SUNUM YAPTI

Ziyarette bölge ve belediye çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Şener Söğüt, Bakan Turhan’a bölgenin ulaşım noktasındaki önceliği konumundaki üç proje; Yarımca Jandarma Önü (Limanlar Bölgesi) D-100 ve TEM Otoyolu Bağlantı Kavşağı, Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli Kavşağı ve Körfez D-100 Bağlantı Yolu ile Tütünçiftlik ve Yarımca Balıkçı barınma yeri konusunda sunum yaptı.

BÖLGE İÇİN ÖNEMLİ BİR İHTİYAÇ

Özellikle limanlar bölgesindeki kavşağın önemine değinen Başkan Söğüt, bölgedeki tırların mahalle aralarındaki sokakları kullanmak zorunda kaldığını ve kazalara meydan verdiğini belirtti. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da kavşağın bölge için önemine vurgu yaparak, “Sayın bakanım gerçekten bu konu önemli” dedi. Bakan Mehmet Cahit Turhan da Karayolları yetkililerine ‘inceleyin ve çalışın’ talimatı verdi.

LOJİSTİK KÖY ÖNEMLİ

Sevindikli Kavşağı ve D-100 Bağlantı yolları ile Balıkçı Barınağı’nın da detaylı olarak konuşulduğu toplantıda, Kocaeli genelindeki ulaşım aksları da masaya yatırıldı. Özellikle bölgede kurulması planlanan lojistik köyün önemine vurgu yapılırken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan da bu konuda gerekli çalışmanın yapılacağını belirtti.