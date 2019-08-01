Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 14:41 TSİ- Gündem G: Bugün 14:45 TSİ

Bakan’dan Körfez’e üç müjde

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’a Körfez’in ulaşım noktasında önceliği konumundaki üç projeyi sundu.
mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, DP World Yarımca’da hizmete alınan demiryolu hattı açılışı sonrasında Körfez Belediyesi’ne ziyarette bulundu. Başkan Şener Söğüt ve başkan yardımcıları tarafından karşılanan Turhan’a; Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, AKP İlçe Başkanı Ramazan Tuna ve bakanlık yetkilileri de eşlik etti.

BAŞKAN SÖĞÜT SUNUM YAPTI

Ziyarette bölge ve belediye çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Şener Söğüt, Bakan Turhan’a bölgenin ulaşım noktasındaki önceliği konumundaki üç proje; Yarımca Jandarma Önü (Limanlar Bölgesi) D-100 ve TEM Otoyolu Bağlantı Kavşağı, Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli Kavşağı ve Körfez D-100 Bağlantı Yolu ile Tütünçiftlik ve Yarımca Balıkçı barınma yeri konusunda sunum yaptı.

BÖLGE İÇİN ÖNEMLİ BİR İHTİYAÇ

Özellikle limanlar bölgesindeki kavşağın önemine değinen Başkan Söğüt, bölgedeki tırların mahalle aralarındaki sokakları kullanmak zorunda kaldığını ve kazalara meydan verdiğini belirtti. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da kavşağın bölge için önemine vurgu yaparak, “Sayın bakanım gerçekten bu konu önemli” dedi. Bakan Mehmet Cahit Turhan da Karayolları yetkililerine ‘inceleyin ve çalışın’ talimatı verdi.

LOJİSTİK KÖY ÖNEMLİ

Sevindikli Kavşağı ve D-100 Bağlantı yolları ile Balıkçı Barınağı’nın da detaylı olarak konuşulduğu toplantıda, Kocaeli genelindeki ulaşım aksları da masaya yatırıldı. Özellikle bölgede kurulması planlanan lojistik köyün önemine vurgu yapılırken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan da bu konuda gerekli çalışmanın yapılacağını belirtti.

Bugün 14:41 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
AVM sapığı izlediği porno filminden esinlenmiş mask
AVM sapığı izlediği porno filminden esinlenmiş
Gölcüklü kuaför Suat Arıs vefat etti mask
Gölcüklü kuaför Suat Arıs vefat etti
Yenidoğan'da parsel ve adaların kamulaştırma kararı iptal! mask
Yenidoğan'da parsel ve adaların kamulaştırma kararı iptal!
4 ilçede elektrikler kesilecek mask
4 ilçede elektrikler kesilecek
Vatandaş ücretsiz almanın bir yolunu buldu mask
Vatandaş ücretsiz almanın bir yolunu buldu
Nejat Özsarp hayatını kaybetti mask
Nejat Özsarp hayatını kaybetti
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Kocaeli'de 179 firma eleman arıyor mask
Kocaeli'de 179 firma eleman arıyor
Arap turistler İzmit Çarşıya akın edecek mask
Arap turistler İzmit Çarşıya akın edecek
Kocaeli'deki o okulu kimse tercih etmedi mask
Kocaeli'deki o okulu kimse tercih etmedi
Hüseyin Gülaçtı, TUTUKLANDI! mask
Hüseyin Gülaçtı, TUTUKLANDI!
Santral yokuşu facianın eşiğinden döndü! Tonlarca ağırlıktaki TIR şoförü yasak dinlemedi mask
Santral yokuşu facianın eşiğinden döndü! Tonlarca ağırlıktaki TIR şoförü yasak dinlemedi
Bu fotoğraftan 11 saat sonra hayatını kaybetti mask
Bu fotoğraftan 11 saat sonra hayatını kaybetti

GALERİ

Kartepeli gencin öldüğü kaza kamerada mask
Kartepeli gencin öldüğü kaza kamerada
Lüks jip otomobile çarptı 1 ölü 3 yaralı mask
Lüks jip otomobile çarptı 1 ölü 3 yaralı
Santral yokuşunda feci kaza! Sağlık ocağına çarptı... mask
Santral yokuşunda feci kaza! Sağlık ocağına çarptı...
DP World Yarımca, Uzak Doğu’ya bağlandı mask
DP World Yarımca, Uzak Doğu’ya bağlandı
Kurbanlık hizmetinde "ELİT Besicilik" dönemi mask
Kurbanlık hizmetinde "ELİT Besicilik" dönemi
Taş motorundan çıkan kıvılcımlar 25 ton samanı küle çevirdi mask
Taş motorundan çıkan kıvılcımlar 25 ton samanı küle çevirdi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL