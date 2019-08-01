İYİ Parti Darıca'da yönetim belli oldu

İYİ Parti Darıca'da yeni ilçe yönetim kurulu belirlendi. Yeni yönetim kuruluyla ilgili açıklamalarda bulunan İYİ Parti Darıca İlçe Başkanı Özer Yıldız, "İYİ Parti Darıca İlçe Başkanlığı olarak yeni yönetim kurulumuzla birlikte ilk toplantımızı gerçekleştirdik. Çiçeği burnunda olan bu yönetimin öncelikle vatanımıza, milletimize, bölgemize ve cesur ve iyi yürekli arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Siyasette yolumuz uzun, yükümüz ağır, sorumluluğumuz büyük Allah yolumuzu açık etsin diyorum" diye konuştu.

YENİ YÖNETİMDE KİMLER VAR?

Özer Yıldız (BAŞKAN), Yusuf Danacı, Muhittin Gençtürk, Mustafa Aydın, Burak Gündoğdu, Fikret Kır, Mukadder Korkmaz, Erhan Güneş, Çiğdem Yaşaroğlu, Aydın Aydemir, Gülden Bilici, Cengiz Demirci, Fuat Yazmacı, Sinan Engin, Hamide Dilek, Atalay Aydın, Ahmet Köle, Ali Murat Aldım, Aydın Arslan, Ayşe Kurt, Büşra Çakmak, Emre Erdoğan, Fatma Küskü, Fatma Subaşı, Mehmet Baylan, Mehtap Genç, Muhammed Mican, Salih Akdoğan, Tahir Hıdıroğlu.