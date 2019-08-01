Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gölcük İlçe Başkanı Fikret Gürel, partilerinin kongre sürecinin Merkez Yürütme Kurulu uzatma kararı almazsa Aralık ayında başlayacağını belirtti. Gürel yaptığı açıklamada, “Normal şartlarda 2 Aralık’ta dolacak görev süremiz nedeniyle büyük ihtimalle Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yürütme Kurulu süreci uzatma kararı almazsa Eylül başlarında delege seçimleriyle birlikte kongre sürecinin başlayacağı ümidini taşımaktayız. Çünkü MYK kararıyla seçimler 1 yıl uzatılabilmektedir. Aksi bir durum olmadığı takdirde Aralık ayında ilçe kongremizle birlikte sırasıyla delege ve il başkanlığı seçimleri yapılıp yeni döneme geçiş yapılacaktır” dedi.
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CHP Gölcük Aralık’ta kongreye gidiyor
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gölcük İlçe Başkanı Fikret Gürel, partilerinin kongre sürecinin Merkez Yürütme Kurulu uzatma kararı almazsa Aralık ayında başlayacağını belirtti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz