Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 14:46 TSİ- Siyaset G: Bugün 14:48 TSİ

CHP Gölcük Aralık’ta kongreye gidiyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gölcük İlçe Başkanı Fikret Gürel, partilerinin kongre sürecinin Merkez Yürütme Kurulu uzatma kararı almazsa Aralık ayında başlayacağını belirtti.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gölcük İlçe Başkanı Fikret Gürel, partilerinin kongre sürecinin Merkez Yürütme Kurulu uzatma kararı almazsa Aralık ayında başlayacağını belirtti. Gürel yaptığı açıklamada, “Normal şartlarda 2 Aralık’ta dolacak görev süremiz nedeniyle büyük ihtimalle Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yürütme Kurulu süreci uzatma kararı almazsa Eylül başlarında delege seçimleriyle birlikte kongre sürecinin başlayacağı ümidini taşımaktayız. Çünkü MYK kararıyla seçimler 1 yıl uzatılabilmektedir. Aksi bir durum olmadığı takdirde Aralık ayında ilçe kongremizle birlikte sırasıyla delege ve il başkanlığı seçimleri yapılıp yeni döneme geçiş yapılacaktır” dedi.

Bugün 14:46 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
"Kandıra yolu mutlaka yapılacak" mask
"Kandıra yolu mutlaka yapılacak"
Babacan'a gidecek ilk milletvekili! mask
Babacan'a gidecek ilk milletvekili!
Ünlü’den Hürriyet’e koordinatör göndermesi mask
Ünlü’den Hürriyet’e koordinatör göndermesi
Şayir’in yerine Aktaş vekâlet edecek mask
Şayir’in yerine Aktaş vekâlet edecek
CHP’den ihraç edildi, yeni parti kuruyor mask
CHP’den ihraç edildi, yeni parti kuruyor
Süleyman Özkaraaslan istifa etti! mask
Süleyman Özkaraaslan istifa etti!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Kocaeli'de 179 firma eleman arıyor mask
Kocaeli'de 179 firma eleman arıyor
Arap turistler İzmit Çarşıya akın edecek mask
Arap turistler İzmit Çarşıya akın edecek
Kocaeli'deki o okulu kimse tercih etmedi mask
Kocaeli'deki o okulu kimse tercih etmedi
Hüseyin Gülaçtı, TUTUKLANDI! mask
Hüseyin Gülaçtı, TUTUKLANDI!
Santral yokuşu facianın eşiğinden döndü! Tonlarca ağırlıktaki TIR şoförü yasak dinlemedi mask
Santral yokuşu facianın eşiğinden döndü! Tonlarca ağırlıktaki TIR şoförü yasak dinlemedi
Bu fotoğraftan 11 saat sonra hayatını kaybetti mask
Bu fotoğraftan 11 saat sonra hayatını kaybetti

GALERİ

Kartepeli gencin öldüğü kaza kamerada mask
Kartepeli gencin öldüğü kaza kamerada
Lüks jip otomobile çarptı 1 ölü 3 yaralı mask
Lüks jip otomobile çarptı 1 ölü 3 yaralı
Santral yokuşunda feci kaza! Sağlık ocağına çarptı... mask
Santral yokuşunda feci kaza! Sağlık ocağına çarptı...
DP World Yarımca, Uzak Doğu’ya bağlandı mask
DP World Yarımca, Uzak Doğu’ya bağlandı
Kurbanlık hizmetinde "ELİT Besicilik" dönemi mask
Kurbanlık hizmetinde "ELİT Besicilik" dönemi
Taş motorundan çıkan kıvılcımlar 25 ton samanı küle çevirdi mask
Taş motorundan çıkan kıvılcımlar 25 ton samanı küle çevirdi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL