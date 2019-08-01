CHP Gölcük Aralık’ta kongreye gidiyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gölcük İlçe Başkanı Fikret Gürel, partilerinin kongre sürecinin Merkez Yürütme Kurulu uzatma kararı almazsa Aralık ayında başlayacağını belirtti. Gürel yaptığı açıklamada, “Normal şartlarda 2 Aralık’ta dolacak görev süremiz nedeniyle büyük ihtimalle Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yürütme Kurulu süreci uzatma kararı almazsa Eylül başlarında delege seçimleriyle birlikte kongre sürecinin başlayacağı ümidini taşımaktayız. Çünkü MYK kararıyla seçimler 1 yıl uzatılabilmektedir. Aksi bir durum olmadığı takdirde Aralık ayında ilçe kongremizle birlikte sırasıyla delege ve il başkanlığı seçimleri yapılıp yeni döneme geçiş yapılacaktır” dedi.