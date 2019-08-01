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“Cinsiyet Eşitliği Projesi iptal edilsin”

50’ye yakın STK’nın oluşturduğu Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri Platformu, Neslimizi muhafaza etmek için, geri dönülmez aşamalara gelmeden İstanbul Sözleşmesi’nin, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi’nin ve bağlı uygulamalarının iptal edilmesinin istiyoruz” dedi.
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Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri tarafından İstanbul Sözleşmesinin kabul edildiği gün olan 1 Ağustos sebebiyle Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen hizmet binasında basın toplantısı düzenledi. 1 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe giren İstanbul Sözleşmesi’nin yıl dönümünde 50’ye yakın STK’nın oluşturduğu Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri Platformu tarafından sözleşmenin aile yapısına zarar verdiğini düşündükleri sözleşme hakkında değerlendirmelerde bulunup yürürlükten kalkması istenildi.

YOĞUN KATILIM

Toplantıya Gönüllü Kültür Teşekkülleri Dönem Başkanı Şahin Yaşlık, Gökkuşağı Derneği Başkanı Adnan Şenyurt, Eğitime Destek Platformu’nu temsilen Osman Ayvazoğlu, Eğitim Bir-Sen hanımlar kolu başkanı Beyhan Yenigün ve Zeynep-Der Başkanı Sabiha Ateş Alpat katıldı.

11 ÜLKE SÖZLEŞMEYİ İMZLADI

Grup adına açıklama yapan Gönüllü Kültür Teşekkülleri dönem sözcüsü Şahin Yaşlık, “Avrupa Konseyi’nin imzaya açtığı ve ülkemizin 2011 yılında 44 ülke ile birlikte imzaladığı ve 2014 yılından beri yürürlükte olan “İstanbul Sözleşmesi”, aynı zamanda 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’a esas teşkil etmiştir. Birleşik Krallık’ın da içerisinde yer aldığı 11 ülke sözleşmeyi imzalamış fakat onaylamamıştır” dedi.

KADINA ŞİDDET AZALMAMIŞTIR

Türkiye ise sözleşmeyi kamuoyunda yeterince tartışmadan, hukuki ve toplumsal yapımızı denkleme katmadan, çekincesiz olarak imzalayarak onaylayan ilk ülke olmuştur diyen Yaşlık, “Buna rağmen çok açık ve net bir şekilde ülkemizde ne kadına yönelik şiddetin azalmasında ne de kadının toplumsal statüsünde iyileştirici ciddi bir rol oynadığı da görülmemiştir” şeklinde konuştu.

FEMİNİST KARAKTER TAŞIMAMALI

İstanbul Sözleşmesi’nin iptal edilmeli diyen Yaşlık, “Gelecek nesillerin hakkı adına, sokaklara terk edilmiş çocukların hakkı adına, geleceğimiz adına, insanlık adına; aile kurumunu muhafaza etmeyi savunuyor ve savunmaya devam edeceğiz. Kadına yönelik uygulanan şiddetin önlenmesi eğitim ile mümkündür. Evden uzaklaştırma yerine bir takım eğitimler getirilmelidir. Feminist bir karakter taşımamalıdır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kadın bakanlığı gibi değil aileyi koruyan bakanlık olduğunun bilinciyle çalışmalıdır” dedi.

CİNSİYET EŞİTLİĞİ PROJESİ KALDIRILSIN

Yaşlık, “Devlet evlenmeyi teşvik eden önlemleri arttırmalıdır. Evlilik öncesi eğitim kursları zorunlu hale getirilmelidir. Yaşanan süreç ve sonuçlar ile bu sözleşmenin tatbikinin millî ve manevî değerlerimizle bağdaşmadığına şahit oluyoruz. Neslimizi muhafaza etmek için, geri dönülmez aşamalara gelmeden İstanbul Sözleşmesi’nin, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi’nin ve bağlı uygulamalarının iptal edilmesinin istiyoruz” dedi. Selin BECER

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