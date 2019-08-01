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Yoğurt mayalarken bu önerilere dikkat!

Bağışıklık sistemini güçlendirmesinden sindirimi kolaylaştırmasına dek birçok faydası bulunan yoğurt, besin değeri açısından oldukça zengin bir besin.
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Acıbadem Maslak Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan, “Yoğurtta bağırsak sağlığını koruyan bakteri sayısı oldukça fazladır.

Bu sayede bağışıklık sistemini güçlendirir. Araştırmalar probiyotiklerin soğuk algınlığı sıklığını, süresini ve şiddetini azaltmaya yardımcı olabileceğini göstermektedir” diyor.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan, 5 adımda sağlıklı ev yoğurdu yapmanın püf noktalarını anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Güvenilir yerden alın

Süt mikroorganizmaların üremesi için çok iyi bir ortam oluşturduğundan kısa sürede bozulabilen bir besin.

Yoğurdunuzu günlük sütten yapmaya ya da açık süt alıyorsanız güvenilir yerlerden almaya dikkat edin.

Sütün hijyeni sağlığın yanı sıra yoğurdun renk, tat ve kokusunu da etkiliyor.

Süt temiz değilse mayalanan yoğurdun rengi gri oluyor ve yoğurtta acı bir tat hissedilebiliyor. Yine kötü kokulu yemlerle beslenen hayvanların sütleriyle yapılan yoğurt kötü kokabiliyor.

Aşırı kaynatmayın

Yoğurt mayalarken, sütü kaynatmanın sebebi sütün içindeki kuru madde miktarını artırabilmek. Yani sütün içindeki suyun buharlaşmasını sağlayıp daha iyi yoğurt mayalayabilmek. Ancak uzun süreli kaynatma süt bileşenlerinin zarar görmesine ve sütün besin değerlerinde azalmaya yol açtığından, süt fokurdamaya başladıktan sonra 5 dakika kaynatın.  

Sıcaklığını iyi ayarlayın

Yoğurt mayalarken kaynatılan sütün sıcaklığı da uygun olmalı.

Çok sıcak süt ile yoğurt mayalanırsa, yoğurt fazla sulu olabiliyor veya mayası tutmayabiliyor. Uygun sıcaklığı ayarlayabilmek için geleneksel yöntemlerde olduğu gibi önce elinizi yıkayın ve parmağınızı batırın.

Parmağınız hafif yanacak sıcaklıktaysa mayalama işlemine başlayabilirsiniz.  

Mayanın ölçüsünü kaçırmayın

Yoğurdu mayalarken sütün içerisine koyulan maya miktarı önemli.

Az olması yoğurdun tutmamasına, fazla olması ise tadının ekşi olmasına sebep oluyor.

1 litre süt için 1 yemek kaşığı yoğurt mayası yeterli.

Süt mayalanma için uygun sıcaklığa ulaşınca yoğurt mayasını ekleyip sütün her yerine eşit dağılması için iyice karıştırın.

Mayalanma süresine dikkat edin

Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan, “Yoğurdun, mayalanması için genellikle 4-5 saat süre beklemesi idealdir.

Eğer daha fazla mayalanırsa yoğurt sulanır ve daha sıvı bir hal alır.

Mayalandıktan sonra yoğurdun dinlenmesi için 1 gün buzdolabında bekletilebilir.

Bu sayede daha kıvamlı bir yoğurt haline gelecektir” diyor.

Bugün 14:50 TSİ - Sağlık

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