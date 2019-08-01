Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 15:39 TSİ- Asayiş G: Bugün 15:40 TSİ

Çalışmasını isteyen kocasını bıçakladı

İzmit'te, R.Y.(24) maddi zorluklar yaşadıklarını çalışması gerektiğini söyleyen eşi Serkan Y.'yi kolundan bıçakladı.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

İzmit Yenişehir Mahallesi'nde yaşayan R.Y. ile Serkan Y. sabah saatlerinde tartıştı. İddiaya göre, Serkan Y. eşine maddi zorluk yaşadıklarını ve çalışması gerektiğini söyledi. R.Y. yaşanan tartışma sırasında mutfaktan aldığı bıçakla kocasını kolundan yaraladı. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi yaralanan sol kolundan yaralanan Serkan Y.'yi Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Serkan Y. tedavi altına alındı. Olay yerine gelen polis ekipleri R.Y.'yi gözaltına alırken, olayda kullandığı bıçağa el koydu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bugün 15:39 TSİ DHA Kocaeli- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Hüseyin Gülaçtı, TUTUKLANDI! mask
Hüseyin Gülaçtı, TUTUKLANDI!
Alkollü halk otobüsü sürücüsü kenti birbirine kattı mask
Alkollü halk otobüsü sürücüsü kenti birbirine kattı
Kaza sonrası çıkan kavgada 3 kişi bıçaklandı mask
Kaza sonrası çıkan kavgada 3 kişi bıçaklandı
Kabini gözetleyen genç erkek, gözaltına alındı mask
Kabini gözetleyen genç erkek, gözaltına alındı
Hüseyin Gülaçtı'nın ifadesi ortaya çıktı! mask
Hüseyin Gülaçtı'nın ifadesi ortaya çıktı!
Bu fotoğraftan 11 saat sonra hayatını kaybetti mask
Bu fotoğraftan 11 saat sonra hayatını kaybetti
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Kocaeli'de 179 firma eleman arıyor mask
Kocaeli'de 179 firma eleman arıyor
Arap turistler İzmit Çarşıya akın edecek mask
Arap turistler İzmit Çarşıya akın edecek
Kocaeli'deki o okulu kimse tercih etmedi mask
Kocaeli'deki o okulu kimse tercih etmedi
Hüseyin Gülaçtı, TUTUKLANDI! mask
Hüseyin Gülaçtı, TUTUKLANDI!
Yağmur Kocaeli'ye geri dönüyor mask
Yağmur Kocaeli'ye geri dönüyor
Santral yokuşu facianın eşiğinden döndü! Tonlarca ağırlıktaki TIR şoförü yasak dinlemedi mask
Santral yokuşu facianın eşiğinden döndü! Tonlarca ağırlıktaki TIR şoförü yasak dinlemedi

GALERİ

Kartepeli gencin öldüğü kaza kamerada mask
Kartepeli gencin öldüğü kaza kamerada
Lüks jip otomobile çarptı 1 ölü 3 yaralı mask
Lüks jip otomobile çarptı 1 ölü 3 yaralı
Santral yokuşunda feci kaza! Sağlık ocağına çarptı... mask
Santral yokuşunda feci kaza! Sağlık ocağına çarptı...
DP World Yarımca, Uzak Doğu’ya bağlandı mask
DP World Yarımca, Uzak Doğu’ya bağlandı
Kurbanlık hizmetinde "ELİT Besicilik" dönemi mask
Kurbanlık hizmetinde "ELİT Besicilik" dönemi
Taş motorundan çıkan kıvılcımlar 25 ton samanı küle çevirdi mask
Taş motorundan çıkan kıvılcımlar 25 ton samanı küle çevirdi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL