İzmit Yenişehir Mahallesi'nde yaşayan R.Y. ile Serkan Y. sabah saatlerinde tartıştı. İddiaya göre, Serkan Y. eşine maddi zorluk yaşadıklarını ve çalışması gerektiğini söyledi. R.Y. yaşanan tartışma sırasında mutfaktan aldığı bıçakla kocasını kolundan yaraladı. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi yaralanan sol kolundan yaralanan Serkan Y.'yi Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Serkan Y. tedavi altına alındı. Olay yerine gelen polis ekipleri R.Y.'yi gözaltına alırken, olayda kullandığı bıçağa el koydu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Çalışmasını isteyen kocasını bıçakladı
İzmit'te, R.Y.(24) maddi zorluklar yaşadıklarını çalışması gerektiğini söyleyen eşi Serkan Y.'yi kolundan bıçakladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz