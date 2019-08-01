Çağdaş Mimarlar grubu adına yaklaşık 1 buçuk yıldır Mimarlar Odası’nda başkanlık yapan Füsun Deniz Yılmaz, Şubat 2020’de gerçekleştirilecek 9’uncu Olağan Genel Kurul’da yönetimi ile birlikte yeniden aday olacaklarını açıkladı. Tarihi Taş Bina’da gerçekleşmesi planlanan kongrede henüz Yılmaz’ın karşısında aday bulunmuyor. Adaylığı ile ilgili gazetemize açıklamada bulunan Yılmaz, “Meslektaşlarımız için çalışmalarımıza devam etmek istiyoruz. Bu yüzden önümüzdeki dönemde de yönetimim ile birlikte yeniden aday olacağız” dedi. Selin BECER
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Mimarlarda Yılmaz yeniden aday olacak
TMMOB’a bağlı Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi Başkanı Füsun Deniz Yılmaz, Şubat 2020 tarihinde yapılacak olan 9’uncu Olağan Kongresi’nde yeniden aday olacağını açıkladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz