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CHP’de kayyum heyeti hala onaylanmadı

CHP İl Başkanlığı’nın görevlerinden topluca istifa eden Kartepe İlçe Örgütü'neatadığı kayyum heyeti, genel merkez tarafından onaylamadı.
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CHP Kocaeli Örgütü, İlçe Başkanı Şerafettin Kırmızı ve 11 kişilik ilçe yönetim kurulu üyelerinin topluca istifa etmesinden sonra ilçe yönetimine 18 Temmuz tarihinde Kadir Hallaç başkanlığında 5 kişilik kayyum heyeti atamıştı. Kadir Hallaç, Zekeriya Topal, Hasan Bayrak, Nuri Eroğlu, Erhan Zoroğlu’ndan oluşan kayyum heyeti listesi, genel merkez tarafından onaylanması için 22 Temmuz tarihinde il yönetimi tarafından Ankara’ya gönderilmişti. Ancak CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplanamadığı için kayyum heyeti listesi onaylanmadı. MYK’nın ne zaman toplanacağı ise henüz belli değil. Kayyum heyeti onaylanmadığı için CHP Kartepe İlçe Örgütü kapalı tutuluyor.

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