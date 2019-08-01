Bora Uluç için acil trombosit ihtiyacı var!

Önceki gün rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırılan Kocaeli Barosu eski Başkanlarından Bora Uluç’a lösemi tanısı konmuştu. Uluç için acil trombosit ihtiyacı var. 0 RH Pozitif trombosit verebilecek olan erkek vatandaşlardan rica olunur. İrtibat için: A. Demet Tuba Uluç 0533 094 6736

TROMBOSİT NEDİR?

Kanın renksiz hücre parçaları olarak bilinen trombositler (kan pulcukları) vücutta kanamanın durdurulması ve damar yatağında kanın pıhtılaşması işlevini görür. Kandaki trombosit oranının yüksek ya da düşük olması kişi için ciddi tehlike oluşturabilir.