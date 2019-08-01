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Argen A.Ş'de Toplu-İş Sözleşmesi imzalandı

Çayırova Belediyesinin taşeron firmalarında çalışırken, 2018 Nisan ayında 696 KHK ile belediye şirketi ARGEN A.Ş’ye geçen 570 işçi için sözleşme imzaladı.
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Çayırova Belediyesi şirketi ARGEN A.Ş.’ye geçiş yapan 570 işçi bir araya gelen Cayırova belediye başkanı Bünyamin Çiftçi ve Hizme-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy, toplu sözleşmeyi imzaladı. Yeni imzalanan Toplu-İş Sözleşmesi ile 570 işçiye kademeli olarak %30’lara varan düzenleme yapıldı. Ortalama %21 artış sağlandı. Sözleşme imza töreninde konuşan Çayırova belediye başkanı Bünyamin Çiftçi, "Çalışan, ilçemize hizmet eden işçilerimizin mağduriyetini gidermek, adaletli bir düzenleme yaparak, iş barışı ve huzurunu sağlamak adına yaptığımız bu çalışma tüm işçi arkadaşlarımıza hayırlı olsun" dedi. Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy; “1 ay önce başlattığımız bu çalışmayı bugün imza ile taçlandırmak sendikamız, üyelerimiz için mutluluk verici, sayın başkanımıza elini taşın altına koyarak belediye şirketlerine geçen üyelerimiz için bölge de ilk , Kocaeli’ 4.sünü imzaladığımız  bu sözleşme için sendikam ve 570 üyemiz adına teşekkür ediyorum. Adalet gözeterek kademeli olarak yapılan bu düzenleme Cayırova emekçisine hayırlı olsun" dedi.

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