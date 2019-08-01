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Hyundai'da üretim duruyor

İzmit Alikahya'da kurulu Hyundai Assan otomobil fabrikası personeli yıllık izin planlama ve fabrika bakım çalışmaları sebebiyle üretimi durduruyor.
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İzmit Alikahya'da kurulu Hyundai Assan otomobil fabrikası personeli yıllık izin planlama ve fabrika bakım çalışmaları sebebiyle üretimi durduruyor. Taşeron çalışanlarla birlikte yaklaşık 5 bin personelin çalıştığı Hyundai Assan'da Kurban Bayramının sonuna kadar üretim yapılmayacak. Bu sırada işçiler yıllık izinlerini kullanırken, fabrikada periyodik bakım çalışmaları gerçekleştirilecek. Sürecin ardından Hyundai Assan'da yeniden makinalar çalışmaya başlayacak ve üretim devam edecek.

Bugün 16:46 TSİ - Ekonomi

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