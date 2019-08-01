Kışın üzerimize bir battaniye daha atacağız

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK),Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi'nin ilan ettiği doğal gaz toptan satış fiyatları kapsamında, konut tüketicilerinin de dahil olduğu yıllık 300 bin metreküp ve altı tüketiciler için nihai doğal gaz satış fiyatlarında ortalama yüzde 14,97 oranında artış yaptı. Tüketimi yıllık 300 bin metreküp ve üzerindeki tüketicilerle, OSB ve Sıkıştırılmış Doğal Gaz üretimi amaçlı doğal gaz kullanan tüketiciler için ise ortalama yüzde 13,73 oranında zam yapıldı. 1 Ağustos’tan itibaren geçerli olan zamlı fiyatlara vatandaşın tepkisi büyük oldu. Üst üste gelen zamların ardından doğalgaza da gelen zamma vatandaşın yorumu “Kışın üzerimize bir kat daha fazla battaniye atacağız” oldu.

“KASADA PARA YOK ONDAN ZAM YAPILIYOR”

Memur olan 55 yaşındaki İlhami Gültekin, “Yine mi zam geldi. Maaşa yüzde 15 TL zam geldi mi? Memure yüzde 7 zam geldi. Elektriğe, suya, doğalgaza zam yapılmasın, maaşa da zam yapılmasın. Tüm bunlar insani ihtiyaçlar. Yaz dolayısıyla fark edilmeyecek ama kışın bunun acısı hepimizden çıkacak. Geçen yıl doğalgaza 250 TL veriyordum bu yıl 400 TL’yi bulacak. Hani doğalgaz zammı dolara bağlıydı? Dolar düşüyor niye zam geliyor? Bu zam neye göre yapılıyor? Kasada para yok yüzden zam yapılıyor” dedi.

“ZAMLARI TAKİP EDEMİYORUZ”

Serbest meslek yapan 35 yaşındaki Volkan Şeşen, “Bir sabah bir uyanıyoruz mutlaka bir şeylere zam geliyor, artık takip etmekte güçlük çekiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yılbaşından sonra elektrik fiyatlarında konutlarda ve doğalgazda yüzde 10 indirim yapacaklarını söylemişti. İndirim yapıp kısa bir süre sonra daha fazla zam yapılıyor. Gerçekten anlamakta güçlük çekiyoruz” diye konuştu.

“ÜZERİMİZE DAHA FAZLA BATTANİYE ATACAĞIZ”

Fotoğrafçılık yapan 21 yaşındaki Buse Bozan, “Zam beklenen bir şeydi. Zaten kışın doğalgaz faturası çok fazla geliyor. Biz evimizde kışları doğalgazı çok yüksek derecede yakmıyorduk. Doğalgaza yine zam geldiyse demek ki bu kış daha fazla üzerimize battaniye atacağız. Simitten, benzin ve doğalgaza zam geldi. Zamları arka arkaya yapıyorlar Allah sonumuzu hayır etsin” dedi.

“BATTIK GİDİYORUZ”

Ev hanımı olan 71 yaşındaki Nezahat Bilek, “Neye zam gelmedi ki, battık gidiyoruz. Yapılan zamdan kışın daha çok etkileneceğiz. Millet aç, sefalet içinde sobasını dahi yakamıyor. İnsanların açlıktan gözleri döndü çocuklara taciz ediyorlar. Artık korkarak yaşıyoruz. Millet aç ama her şeye zam yapılıyor. Bir de kendilerine asla toz kondurmuyorlar. Ben zamların hiç birini doğru bulmuyorum” dedi.

“BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA”

Esnaflık yapan 28 yaşındaki Uğur Sayaroğlu, “Doğalgaza yapılan zam artık bardağı taşıran son damla oldu. Belki şu yaz aylarında yapılan zamdan çok fazla etkilenmeyeceğiz ama önümüz kış. Kışın doğalgaza yapılan zamla zaten çok fazla gelen doğalgaz faturası biraz daha artacak. Elektriğe, suya, ulaşıma yapılan zamlardan sonra doğalgaza gelen zam ciddi anlamda belimizi bükülecek” dedi.

“DEVLET ŞUANDA EN BÜYÜK MAFYA”

Esnaflık yapan 32 yaşındaki Cem Kama, “Elektrik, su, doğalgaz, sağlık ve eğitim hizmetleri bunların hepsi insani temel ihtiyaçlar. Devlet olgusu mantığında bunların ücretsiz olması gerekiyor. Eskiden devleti en büyük esnaf olarak görürdük şimdi devlet şuanda en büyük mafya. Asgari ücretin 2020 olduğu yerde doğalgaza yüzde 15 zam nedir? Ata’mızın kurduğu Cumhuriyet bu değil. İnsanlar partizanlık yapmasın bu zamlar hepimize geliyor.

“HALKI FAKİRLEŞTİREN YÖNTEMLER”

Serbest meslek yapan 38 yaşındaki Aygül Tokgöz, “Aynı ay içinde elektriğe yüzde 15, doğalgaza yüzde 15 zam yapılması halkı en az birkaç kat daha fakirleştiren yöntemdir. Dolayısıyla hükümetinin halktan yana değil, tamamen sermayeden yana olduğunu görüyoruz. Sömürüyü bir kat daha arttırarak yoksulları yardıma muhtaç duruma getirmenin stratejisi hayata geçiriliyor” şeklinde konuştu.

“HER ŞEY HER GEÇEN GÜN ZAMLANIYOR”

Reklamcılık yapan 28 yaşındaki Murat Alpay, “Sadece ısınma değil, mutfak pahalı, benzin pahalı. Bir insanın yaşam standartlarına sahip olabilmesi için gerekli olan bütün unsurlar her geçen gün zamlanıyor. Uzun süredir doğalgaza zam yapılmadığını savunuyorlar. Bu bir lütuf değil devlet, vatandaşını rahatlığını düşünmeli” dedi.

“DOĞALGAZI ÖDEME KOLAYLIĞI VERSİN”

Öğrenci olan 22 yaşındaki Burak Turun, doğalgaz zammına esprili bir yorum yaptı. Turun, “Neyse ki Küresel Isınma var. Yaktığımız doğalgazın metre küpü küresel ısınmayla orantılı olarak düşüyor. Allah, yüksek rakımlı yerlerde yaşayan ya da doğu taraflarında yaşayan vatandaşlarımıza, özellikle de öğrencilere doğalgazını ödeme kolaylığı versin” açıklamalarında bulundu. Selin BECER