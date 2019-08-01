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Yankı Bağcıoğlu'nun rütbesi arttı

2019 yılı Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan YAŞ kararlarını onayladı. Erdoğan'ın Dijital Medya hesabından, Erdoğan'ın YAŞ kararlarını imzalamasına ilişkin fotoğraf paylaşıldı.
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Genelkurmay Personel Başkanı Korgeneral Selçuk Bayraktaroğlu tarafından takdim edilen Şura kararlarını Erdoğan'ın imzalaması sırasında, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de hazır bulundu. Açıklanan kararlara göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Tuğamiral Yankı Bağcıoğlu Tümamiralliğe getirildi.

YAŞ kararlarını basın toplantısı düzenleyerek duyuran Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın şunları söyledi:

"30 Ağustos 2019 tarihinden geçerli olmak üzere 14 amiral ve general bir üst rütbeye 40 albay ise general ve amiralliğe yükseltilmiş, 12 amiralin görev süreleri 1 yıl, 313 albayın görev süreleri ise 2 yıl uzatılmıştır. Bir general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül'den 2019 tarihinden itibaren, 47 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos itibarıyla emekliye sevk edildi. Halen 241 olan general ve amiral sayısı 30 Ağustos 2019 tarihi itibarı ile 233 olacaktır. 30 Ağustos 2019 tarihinden geçerli olmak üzere Kuvvetleri Komutanlığından Tümgeneral İrfan Özsert, korgeneralliğe terfi ettirildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tuğgeneraller Bahtiyar Ersay, Sezai Öztürk, Ömer Ertuğrul Erbakan, Ahmet Kurumahmut ve Selami Arslan Tümgeneralliğe, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Tuğamiral Yankı Bağcıoğlu Tümamiralliğe, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tuğgeneraller Erdoğan Gür, İsmail Günaydın, İsmail Üner, Kutlay Demir, Ali Serin, Olcay Yılmaz ve Selçuk Aygün Tümgeneralliğe terfi ettirilmişlerdir. "

YANKI BAĞCIOĞLU

Albay rütbesindeyken İstanbul Askeri Casusluk kumpas davasından tutuklanan ve 3 yıl hapis yatıp, 5 yıl da hapse mahkum olan Yankı Bağcıoğlu, beraat sonrası 2016'da tuğamiralliğe terfi etmişti. Bağcıoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanı olarak, Ege Akdeniz ve Karadeniz'de aynı anda başlatılan en büyük tatbikatı koordine etti. Bağcıoğlu şimdi de Tümamiralliğe getirildi.

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