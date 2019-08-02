Cephanelik Mesire Alanı’nda uzun süredir kapağı açık olan rögar tehlike saçıyor. Her gün yüzlerce insanın piknik yaptığı ve çocukların bisiklet sürüp top oymadığı alanda rögar kapağının olmaması ölüme davetiye çıkartıyor. Ayrıca kapağın olmaması nedeniyle kanalizasyondan yayılan kötü koku çevrede piknik yapmak için gelen vatandaşı rahatsız ediyor. Canlılar için tehlike oluşturan rögarın bir an önce yetkililer tarafından kapatılması gerekiyor. Selin BECER
Bugün 09:15 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 16:15 TSİ
Cephanelik alanında büyük tehlike!
Cephanelik Mesire Alanı’nda uzun süredir kapağı kapatılmayan rögar, tehlike saçıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz