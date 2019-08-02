Taşdemir: Borç batağı başkanın dengesini bozmuş!

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın dün akşam gerçekleştirilen AKP İzmit Danışma Meclisi Toplantısı’nda konuşmuş, belediye iştiraki şirketlerde yönetim kurulu başkanı olarak huzur hakkı olan belediye başkanlarını savunuştu. Büyükakın’ın, “Yine linç kampanyaları başladı. Bazı belediye başkanlarımız için kendine maaş bağladı diyorlar. Belediye başkanı belediyeyi temsil etmek için orada bulunuyor. Belediye başkanlarımızı yıpratmak için sürekli manşet yapıyorlar. Sakın bunlara itibar etmeyin. Bu sistematik olarak yapılacak. Safları sıkı tutun. Hedefte liderimiz Recep Tayyip Erdoğan var” açıklamalarıyla ilgili CHP’den açıklama geldi. CHP Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Engin Taşdemir bir açıklama yayınlayarak başkan Büyükakın’ın halkı yanılttığını söyledi.

BORÇ BATAĞI DENGESİNİ BOZMUŞ

Engin Taşdemir’in açıklamasında şu ifadeler yer aldı; “Tahir bey göreve geldiği günden bugüne siyasette farklı bir dil izliyor, tartışmalardan uzak duruyordu. Ancak gördüğümüz kadarıyla belediyelerin içinde bulunduğu durum onu da rahatsız etmiş. AKP’li belediyeler şu anda batık durumda. Bu borç batağı başkanın dengesini bozmuş. 31 Mart seçimlerinden önce Kocaeli’de 13 belediye başkanının 12’sini değiştiren AKP’de eski başkanlar giderayak yapacağını yapmış. Belediyelerin tesisleri büyük ölçüde kiralanmış, personel sayısı şişirildikçe şişirilmiş. Banka borçları sonuna kadar zorlanmış. Yetmemiş kamu kurumlarına borçlar artmış. Bugün Gebze Belediye Başkanı borçlar nedeniyle yatırım yapamadıklarını anlatıyor. Bankalar AKP’li belediyelere kredi vermiyor. Böylesi bir durumda kentin ağabeyi konumunda olması gereken Tahir Büyükakın’ın da sinirleri bir hayli bozulmuş, halk vicdanını yaralayan ‘huzur haklarıyla’ ilgili konuşmuş.

BU HUZUR BENDE OLSUN, BEN DE TEKLİF EDEYİM…

Belediye başkanı belediyenin sözleşmeli işçilerinin bulunduğu iştirakte yönetim kurulu başkanı olabilir. Bunu hoş görebiliriz. Ancak onun dışında diğer bütün şirketlerde liyakata göre görevlendirmeler yapılmalı. Bursa’da 10 şirketin yönetim kurulu başkanı belediye başkanı idi. Kentimizde de durum çok farklı değil. İlçe belediyelerine bakıyoruz yönetim kurulu başkanları belediye başkanları. Büyükşehir’e bakıyoruz, görebildiğimiz kadarıyla İZAYDAŞ’ın yönetim kurulu başkanı Tahir Büyükakın. Belde A.Ş.’nin yönetim kurulu başkanı Tahir Büyükakın. Bunların huzur hakkı en az 5 bin lira. Hatırlayın Tahir başkan yandaş gazetede işten kovulan bir gazeteciye ‘kuru’ maaşının yarısını teklif etmişti. Ancak başkanın huzur hakları bile tek başına geçmesine yeter. Bu ‘huzur’ bende olsa ben de kent genelinde hangi yakınıma sahip çıkmak istesem maaşımın yarısını teklif ederim. Ne de olsa maaşlarım bitmek bilmez.

ÇARŞI PAZAR ATEŞ PAHASI

Belediyeler batık durumda. Ancak AKP’li başkanların tek derdi huzur hakkı olmuş durumda. Bu belediyeleri kim batırdı? Her fırsatta geçmişi tartışmayalım diyen Tahir Büyükakın, ortadaki yanlışları dile getirdiğimizde konuyu liderleri, cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a bağlıyor. Böyle siyaset, böyle yöneticilik olur mu? ‘Belediyede başkanlar şirketlerden 5 bin lira huzur hakkı alıyor. Bu doğru değil’ diyoruz, ‘liderimiz hedefte’ diyor. Kimsenin Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef aldığı filan yok. Bizim hedefimiz Erdoğan değil, halkın hak ettiği hizmeti alması. Bunun için gece gündüz çalışıyoruz. Komplo teorileriyle kitlenizi bir arada tutmaya çalışmayın. Doğalgaza yüzde 15 zam gelmiş, elektrik fiyatları almış başını gitmiş, çarşı pazar ateş pahası… Siz kendinize huzur hakkı adı altında binlerce lira ödenek alıyorsunuz, biz bunu dile getiriyoruz. Sokaktaki vatandaşın tepkisinden korkup her şeyin sonunu Erdoğan’a bağlamayı bırakın artık. Yeni söylemler üretin. Bunu yapabilecek bilgi ve birikime sahip olduğunuzu düşünüyorum.”