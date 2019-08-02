Minare var cami yok!

Körfez Sipahiler Mahallesi Korucuköy mevkiinde bulunan 30 hanenin yaşadığı yerleşim alanına, yıllar önce bir başka köyden sökülen prefabrik camii inşa edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ise prefabrik caminin yanına minare yaptı. Daha sonra köylülerin isteği ile prefabrik cami yerine yeni bir betonarme cami yapımına başlandı. Yaklaşık bir yıl önce caminin temeli atıldı. İlk katın betonları ve kiriş temelleri yapıldı ancak inşaat temelindeki sorunlar nedeniyle çalışmalar yarım kaldı. Camiyi yapan müteahhit ise maddi sıkıntıya girdiğini, caminin yapımına devam edemediğini belirtti. Köyüler ise caminin bir an önce yapılmasını istiyor.