Çay bahçesinde hırsızlık!

Alınan bilgi ve iddialara göre, Körfez Kirazlıyalı sahilde yer alan çay bahçesine, belediye tarafından yeni ışıklar takıldı. Ağaçlara asılan aydınlatmalar içine takılan ampuller iddialara göre gece bazı kişiler tarafından sökülerek alındı. Bu durum vatandaşların tepkisine neden oldu.