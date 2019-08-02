Alınan bilgi ve iddialara göre, Körfez Kirazlıyalı sahilde yer alan çay bahçesine, belediye tarafından yeni ışıklar takıldı. Ağaçlara asılan aydınlatmalar içine takılan ampuller iddialara göre gece bazı kişiler tarafından sökülerek alındı. Bu durum vatandaşların tepkisine neden oldu.
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Çay bahçesinde hırsızlık!
Körfez Kirazlıyalı Mahallesi’nde belediye tarafından kısa süre önce yenilenen ve hizmete açılan çay bahçesinde ki aydınlatma ampulleri çalındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz