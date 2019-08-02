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Çay bahçesinde hırsızlık!

Körfez Kirazlıyalı Mahallesi’nde belediye tarafından kısa süre önce yenilenen ve hizmete açılan çay bahçesinde ki aydınlatma ampulleri çalındı.
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Alınan bilgi ve iddialara göre, Körfez Kirazlıyalı sahilde yer alan çay bahçesine, belediye tarafından yeni ışıklar takıldı. Ağaçlara asılan aydınlatmalar içine takılan ampuller iddialara göre gece bazı kişiler tarafından sökülerek alındı. Bu durum vatandaşların tepkisine neden oldu.

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