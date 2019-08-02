Gölcük'te cinayet! 21 yaşındaki Çağatay hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre Gölcük Değirmendere Yüzbaşılar Arıtma Tesisi mevkiinde arkadaşları ile dolaşan Çağatay Atay (21) yakınlarında bulunan bir başka arkadaş grubunun kendi aralarında çıkan tartışmasına dahil oldu. Grup içindeki Müslüm A. ile tartışan Çağatay Atay, tartışmanın büyümesi üzerine Müslüm A. tarafından bıçaklanarak yaralandı. Kanlar içinde kalan Çağatay, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken Müslüm A. ve beraberindekiler olay yerinden kaçtı. Atay, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Derince Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi. Atay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
CENAZESİ DEĞİRMENDERE'DEN KALDIRILACAK
Ford Fabrikası çalışanlarından Hasan Atay ve Derya Atay çiftinin 2 çocuğundan biri olan Çağatay Atay'ın Ford fabrikasına bağlı bir kurumda çalıştığı öğrenildi. Otopsi işlemleri tamamlanan Atay'ın cenazesi Değirmendere Yüzbaşılar Camiinde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Yukarı Değirmendere Mezarlığında toprağa verilecek. Olayla ilgili polis ekipleri çalışma başlatırken şüpheli Müslüm A. Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Nuri AKÇAHARMAN
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Yorumlar
(3 )
Ersoy Kandemir - Ciğerimiz yanıyor,Allah rahmet eylesin,Kocaeli valisi seninde oğlun var Allah başınıza böyle olay vermesin,insan başına gelince anlıyor,Gölcük Emniyet teşkilatı komple değiştirilmeli!
gözcü - öldüren suriyeli mi?
Nu - Bu tarz olayları engellemek için bir kaç devriye Gece bekçileri koymaları gerek.
Koskoca sahilde 3 kişi var bekçi ve zorunlu birlikte geziyorlar mecburen,
sahil boydan boya kaç km lik yer, en az 2-3 devriye farklı noktalardan gezmeleri gerek,
Allah rahmet eylesin, çok genç ölüm..
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