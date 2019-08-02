Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 09:58 TSİ- Asayiş G: Bugün 12:42 TSİ

Gölcük'te cinayet! 21 yaşındaki Çağatay hayatını kaybetti

İZSANDER ve Kent Konseyi emekli Meclis Başkanı Halil Atay'ın yeğeni Çağatay Atay, Değirmendere'de meydana gelen bıçaklı kavga sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Alınan bilgiye göre Gölcük Değirmendere Yüzbaşılar  Arıtma Tesisi mevkiinde arkadaşları ile dolaşan Çağatay Atay (21) yakınlarında bulunan bir başka arkadaş grubunun kendi aralarında çıkan tartışmasına dahil oldu. Grup içindeki Müslüm A. ile tartışan Çağatay Atay, tartışmanın büyümesi üzerine Müslüm A. tarafından bıçaklanarak yaralandı. Kanlar içinde kalan Çağatay, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken Müslüm A. ve beraberindekiler olay yerinden kaçtı. Atay, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Derince Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi. Atay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CENAZESİ DEĞİRMENDERE'DEN KALDIRILACAK

Ford Fabrikası çalışanlarından Hasan Atay ve Derya Atay çiftinin 2 çocuğundan biri olan Çağatay Atay'ın Ford fabrikasına bağlı bir kurumda çalıştığı öğrenildi. Otopsi işlemleri tamamlanan Atay'ın cenazesi Değirmendere Yüzbaşılar Camiinde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Yukarı Değirmendere Mezarlığında toprağa verilecek. Olayla ilgili polis ekipleri çalışma başlatırken şüpheli Müslüm A. Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Nuri AKÇAHARMAN

Bugün 09:58 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(3)
03

Ersoy Kandemir - Ciğerimiz yanıyor,Allah rahmet eylesin,Kocaeli valisi seninde oğlun var Allah başınıza böyle olay vermesin,insan başına gelince anlıyor,Gölcük Emniyet teşkilatı komple değiştirilmeli!

Yanıtla . 0Beğen 02 Ağustos 14:42
02

gözcü - öldüren suriyeli mi?

Yanıtla . 0Beğen 02 Ağustos 12:49
01

Nu - Bu tarz olayları engellemek için bir kaç devriye Gece bekçileri koymaları gerek.

Koskoca sahilde 3 kişi var bekçi ve zorunlu birlikte geziyorlar mecburen,

sahil boydan boya kaç km lik yer, en az 2-3 devriye farklı noktalardan gezmeleri gerek,

Allah rahmet eylesin, çok genç ölüm..

Yanıtla . 5Beğen 02 Ağustos 10:36
Diğer 1 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
İş adamı İlker Ertuğ intihara kalkıştı mask
İş adamı İlker Ertuğ intihara kalkıştı
AVM sapığı izlediği porno filminden esinlenmiş mask
AVM sapığı izlediği porno filminden esinlenmiş
Çocuk, çocuğu öldürdü! mask
Çocuk, çocuğu öldürdü!
Alkollü halk otobüsü sürücüsü kenti birbirine kattı mask
Alkollü halk otobüsü sürücüsü kenti birbirine kattı
Evde düşerek yaşamını yitirdi mask
Evde düşerek yaşamını yitirdi
Acil serviste darp! mask
Acil serviste darp!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Yağmur Kocaeli'ye geri dönüyor mask
Yağmur Kocaeli'ye geri dönüyor
Arap turistler İzmit Çarşıya akın edecek mask
Arap turistler İzmit Çarşıya akın edecek
AVM sapığı izlediği porno filminden esinlenmiş mask
AVM sapığı izlediği porno filminden esinlenmiş
İş adamı İlker Ertuğ intihara kalkıştı mask
İş adamı İlker Ertuğ intihara kalkıştı
Kabini gözetleyen genç erkek, gözaltına alındı mask
Kabini gözetleyen genç erkek, gözaltına alındı
Alkollü halk otobüsü sürücüsü kenti birbirine kattı mask
Alkollü halk otobüsü sürücüsü kenti birbirine kattı

GALERİ

40 saniyede 80 bin TL’lik vurgun mask
40 saniyede 80 bin TL’lik vurgun
Kartepeli gencin öldüğü kaza kamerada mask
Kartepeli gencin öldüğü kaza kamerada
Lüks jip otomobile çarptı 1 ölü 3 yaralı mask
Lüks jip otomobile çarptı 1 ölü 3 yaralı
Santral yokuşunda feci kaza! Sağlık ocağına çarptı... mask
Santral yokuşunda feci kaza! Sağlık ocağına çarptı...
DP World Yarımca, Uzak Doğu’ya bağlandı mask
DP World Yarımca, Uzak Doğu’ya bağlandı
Kurbanlık hizmetinde "ELİT Besicilik" dönemi mask
Kurbanlık hizmetinde "ELİT Besicilik" dönemi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL