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Emeklilerin bayram ikramiyesinin ödeneceği tarih belli oldu

Son dakika... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emeklilerin bayram ikramiyesinin 8-9 Ağustos tarihlerinde ödeneceğini açıkladı.
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Son dakika... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emeklilerin bayram ikramiyesinin 8-9 Ağustos tarihlerinde ödeneceğini açıkladı.

Bugün 10:11 TSİ - Ekonomi

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Yorumlar

(2)
01

Mülayim Çoksert - İllaki son 2 gün.....5 ağustos P.tesi başlamalıydı ki kuyruklar az olsun.

Yanıtla . 0Beğen 02 Ağustos 10:50
02

Emre - @Mülayim Çoksert 01 nolu yoruma cevabı: Bedava para dağıt yine yaranama;enteresan..

Yanıtla . 0Beğen 02 Ağustos 13:28

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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