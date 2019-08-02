Son dakika... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emeklilerin bayram ikramiyesinin 8-9 Ağustos tarihlerinde ödeneceğini açıkladı.
Emeklilerin bayram ikramiyesinin ödeneceği tarih belli oldu
Son dakika... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emeklilerin bayram ikramiyesinin 8-9 Ağustos tarihlerinde ödeneceğini açıkladı.
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Yorumlar
(2 )
Mülayim Çoksert - İllaki son 2 gün.....5 ağustos P.tesi başlamalıydı ki kuyruklar az olsun.
Emre - Bedava para dağıt yine yaranama;enteresan..
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