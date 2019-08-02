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Gebze Center AVM’de bayram coşkusu

Alışveriş keyfine keyif katan Gebze Center AVM, birinden özel tiyatro gösterileri, atölye çalışmaları, kampanyalar ve eğlenceli etkinliklerle Kurban Bayramı’nın coşkusunu Ağustos ayı boyunca ziyaretçilerine yaşatacak. 30 Ağustos Zafer Bayramı ise Gebze Center AVM’de, özel bando gösterisi ile kutlanacak…
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Ziyaretçilerinin sadece alışveriş keyfini değil yaşamını da renklendiren Gebze Center AVM, bayramın neşesini Ağustos ayı programına taşıyor. Kurban Bayramı’na özel yarışmalar, atölyeler ve tiyatro oyunlarıyla ziyaretçileriyle buluşacak olan Gebze Center AVM, ay boyunca farklı etkinliklere de ev sahipliği yapacak. Alice Harikalar Diyarında, Çirkin Ördek Yavrusu gibi pek çok tanınmış dünya klasiğini anlatan çocuk oyunlarını sahnesine taşıyacak Gebze Center, düzenleyeceği atölye çalışmaları ile de çocukların eğlenirken öğrenmesini sağlayacak. Miniklerin sevdiği çizgi film kahramanları Kral Şakir ve Maşa ile Koca Ayı da bu ay Gebze Center AVM’nin konuğu olacak.

Ağustos ayı boyunca düzenlenecek kampanyalarla ise ziyaretçiler alışveriş yaparken sürpriz hediyeler kazanma şansı da yakalayacak. MacFit işbirliğinde düzenlenecek Zumba ve Body Fit etkinliği ile eğlenceli ve öğretici yarışmalar da bu ay Gebze Center AVM’nin diğer sürprizleri arasında. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda ise Gebze Center AVM,Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Silah Arkadaşlarını özel bando gösterisi ile bir kez daha saygıyla anacak… Türkiye’nin önde gelen ticari gayrimenkul yatırımcılarından FİBA Commercial Properties (FİBA CP) ve AVM yönetim şirketi FİBA Commercial Property Management (FİBA CPM)hakkında ayrıntılı bilgiye www.fibacpm.com.tr adresinden ulaşılabiliyor.

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