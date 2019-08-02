Atatürk'ün yanına kendi heykelini yaptırdı!

Mert Ataman - Yandaş Murat sataşma yapmış. Cevap vereyim. Bu durumu kesinlikle tasvip etmiyoruz. Ancak münferit olduğuna inandığımız bir olayı senin malumların genel olarak yapıyorlar. Biz bu tipleri parti genel merkezine şikayet ediyor ve gerekenin yapılmasını istiyoruz, siz bu tipleri korumaya alıyorsunuz, benim hırsızım iyidir diyorsunuz, alnı secde gördükten sonra her bir haltı yiyebilir diyorsunuz. Aramızdaki fark bu işte...