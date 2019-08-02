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Atatürk'ün yanına kendi heykelini yaptırdı!

İzmir'in Torbalı ilçesinin Belediye Başkanı İsmail Uygur'un anıt diye Atatürk heykelinin yanına kendisinin ve eşinin heykelini yaptırdı.
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Haberler.com'da yer alan bir habere göre, İzmir'deki Torbalı Belediyesi'nde CHP'li Başkan İsmail Uygur, 24 yaşındaki oğlu Efe Uygur'u belediye şirketinde 7 bin lira maaşla genel müdür yardımcısı olarak görevlendirdi. Bu kararını "Güvenebileceğim başka kimse yoktu." şeklinde savunan CHP'li Uygur, tepkiler üzerine geri adım atmak zorunda kaldı. Başka bir olayda ise Başkan Uygur, 2006 yılında 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesinde Atatürk heykeli yaptırmıştı. Atatürk'ün yanında bulunan heykellerden biri İsmail Uygur'a diğeri ise eşi Afet Uygur'a ait olduğu ortaya çıktı.

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Yorumlar

(8)
06

Behçet - Heykellerin üzerinde isim mi yazıyor ?

Yanıtla . 1Beğen 02 Ağustos 11:53
05

Mert Ataman - Yandaş Murat sataşma yapmış. Cevap vereyim. Bu durumu kesinlikle tasvip etmiyoruz. Ancak münferit olduğuna inandığımız bir olayı senin malumların genel olarak yapıyorlar. Biz bu tipleri parti genel merkezine şikayet ediyor ve gerekenin yapılmasını istiyoruz, siz bu tipleri korumaya alıyorsunuz, benim hırsızım iyidir diyorsunuz, alnı secde gördükten sonra her bir haltı yiyebilir diyorsunuz. Aramızdaki fark bu işte...

Yanıtla . 1Beğen 02 Ağustos 11:35
07

Murat - @Mert Ataman 05 nolu yoruma cevabı: bak güzel kardeşim hırsızı da heykel yapanı da sevmem çünkü benim cebimden çalıyorlar yandaş olsam bu düşüncede olmam

Yanıtla . 0Beğen 02 Ağustos 16:54
04

izmitli - tamda tv de k kılıçdarı izzliyordum bir yandan bu haberi okuyordum.kk şöyle diyordu israfçı akp diyordu.birden kıs kıs gülesim geldi

Yanıtla . 2Beğen 02 Ağustos 11:32
08

Kemal - @izmitli 04 nolu yoruma cevabı: sen eminim sarayada çok gülmüşsündür marmarise ve vanada iki saray daha yapılıyor gülmeye devam memleketimin insanı.

Yanıtla . 0Beğen 02 Ağustos 17:25
03

Ayhan - her şey çok güzel oluyor

Yanıtla . 1Beğen 02 Ağustos 11:25
02

Erkan tekin - YAZIKLAR OLSUN.HEPINIZ BINBETER OLUN.KUL HAKKI YIYEN ALCAKLAR.NE AKP SI NE CHP SI JE MHP SI

Yanıtla . 3Beğen 02 Ağustos 11:14
01

Murat - Her şey güzel olacak oldu da

Yanıtla . 2Beğen 02 Ağustos 11:03
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