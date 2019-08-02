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Sunay Akın ile tarih koridoru

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, şair, yazar, gazeteci, araştırmacı ve tiyatro oyuncusu Sunay Akın ile birlikte İzmit Tarih Koridoru’nda incelemelerde bulundu.
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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, şair, yazar, gazeteci, araştırmacı ve tiyatro oyuncusu Sunay Akın ile birlikte İzmit’in tarih kokan, her bir köşesi İzmit’in tarihine tanıklık eden Kapanca Sokak’ta incelemelerde bulunarak önümüzdeki günlerde hayata geçilmesi planlanan projelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

YENİ PROJELERE İMZA ATACAĞIZ

Tarihi sokaktaki konaklara girip,  sokakta hizmet veren Tarihi Çarşıda Sunay Akın’la birlikte İzmit Hatırası çektiren Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Gezeni zaman yolculuğuna çıkaran, adım adım tarihi bize yaşatan İzmit sokaklarında Sunay Akın’la gezmek çok güzel bir duyguydu.  Çok yakında Sunay Akın’ın dahil olacağı projelerimize imza atacağız. Bu projelerimizle tarih, kültür, sanat şehri İzmit, adını hak ettiği şekilde yaşayacak ” dedi.

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Yorumlar

(1)
01

Izmit - Nevzat doganin hatirasi kapanca sokak.....

Yanıtla . 1Beğen 02 Ağustos 10:57

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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