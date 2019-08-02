Tehlike tepemizde!..

Körfez Kirazlıyalı Mahallesi bölgesinde devam eden YHT hattı ve yol çalışmaları sırasında bırakılan malzemeler tehlike oluşturuyor. “Kirazlıyalı Kirazlıyalı” sosyal medya sayfasında paylaşılan fotoğraflarda büyük bir beton parçanın direğe dayalı olarak bırakıldığı görülüyor. Bu parçanın düşmesi halinde yoldan geçecek olan yaya veya araca büyük zarar vermesinden korkuluyor.