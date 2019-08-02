Tramvay güvenliğine BIÇAK ÇEKTİLER!

Vatandaş - Bu şeref yoksunlarından birkaç tane daha mehmet ali paşa durağında var yaşı küçük çocuklara yanımda para yok bana da bas diyerek zorla kart bastırıyorlar, çocuklar çaresiz mecbur basmak zorunda kalıyorlar bizzat olaya şahit oldum. Bazı şahsiyetsizler de ben belediye personeliyim diyip kart basmadan çocuğuyla beraber tramvaya biniyor ve güvenliğe kafa tutuyor. Denetim arttırılmalı ve karşı gelenlere ceza verilmeli