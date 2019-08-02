İzmit Yenişehir Mahallesi’nde bulunan tramvay durağında meydana gelen olayda iki genç parasını ödemeden tramvaya binmeye kalkıştı. Duruma karşılık güvenlik görevlisi iki şahsa ücret ödemedikleri takdirde tramvaya binemeyeceklerini söyledi. Olayın gerçekleştiği sırada orada bulunan vatandaşlar kavga çıkmasını engellerken tramvay geldi. Yolcuların tramvaya binip olay yerinden ayrılmasının ardından tekrar güvenlik görevlisine sataşan iki şahıs, güvenlik görevlisine saldırıda bulundu. Yere düşürdükleri güvenlik görevlisini tekmeleyen şahıslar tramvay durağına doğru hareket etti. İki şahıs kendilerine tekrardan engel olmak isteyen güvenlik görevlisine bıçak çekti. Olaydan sonra bölgeye polis ekipleri sevk edildi. İki saldırgan gözaltına alındı, emniyete götürüldü.
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Tramvay güvenliğine BIÇAK ÇEKTİLER!
İzmit Yenişehir Mahallesi’nde bulunan tramvay durağında meydana gelen olayda iki genç parasını ödemeden tramvaya binmeye kalkıştı.
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Yorumlar
(2 )
İzmitli - Hayvan ötesi bunlar. Bunların anne babası olmayı kimse istemez.
Vatandaş - Bu şeref yoksunlarından birkaç tane daha mehmet ali paşa durağında var yaşı küçük çocuklara yanımda para yok bana da bas diyerek zorla kart bastırıyorlar, çocuklar çaresiz mecbur basmak zorunda kalıyorlar bizzat olaya şahit oldum. Bazı şahsiyetsizler de ben belediye personeliyim diyip kart basmadan çocuğuyla beraber tramvaya biniyor ve güvenliğe kafa tutuyor. Denetim arttırılmalı ve karşı gelenlere ceza verilmeli
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