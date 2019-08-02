Gölcükspor’da alt yapı ekibi basınla buluştu

Gölcükspor Kulüp Başkanı Hüseyin Çardak ve Altyapı Sorumluları Fuat Elmas, Ertuğrul Eren ve Akif Kahraman, düzenledikleri basın toplantısıyla, Akademi Ligi ve altyapı antrenörlerini kamuoyuna tanıttı. Değirmendere sahilinde bulunan Keyf Cafe'deki basın toplantısında konuşan Başkan Hüseyin Çardak, teknik ekipte bulunan tüm antrenörlere güvendiğinin altını çizerek "Gölcükspor'un geleceği sizlerin ellerinde" dedi. Daha sonra tüm antrenörler tek kendilerini tanıttı. Altyapı Genel Koordinatörü Adil Kuru da, kendilerine güvenenleri mahcup etmeyeceklerini belirtti. Kuru da konuşmasında “Amacımız Gölcükspor'un altyapısını sağlam ve kuvvetli temeller üzerine kurmak. A Takıma ne kadar çok oyuncu kazandırırsak, kendimizi o kadar başarılı sayacağız" ifadelerine yer verdi.
GÖLCÜKSPOR AKADEMİ YAŞ
GRUPLARI TEKNİK SORUMLULARI
Genel Koordinatör: Adil Kuru
U-19: Orkun Koç
U-17: Cem Kurşun ve Adem Aydemir
U-16: Eren Demir
GÖLCÜKSPOR FUTBOL
OKULU TEKNİK KADROSU
Sorumlu Antrenör: İshak Bağçiçek
U-14: Enes Ayık
U-13: Erol Çolak
U-12: Şemsettin Yalta
U-11: Nuri Aksoy
Kaleci Antrenörü: Metin Gencer
Yardımcı Antrenör: Salih Aslan
Masör: Hakan Kesmekaya
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz