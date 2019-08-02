Gölcük savunmasına 1.90’lık kule!..

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3. Lig 3. Grup temsilcilerinden Gölcükspor, geride bıraktığımız sezon Kemerspor’da forma giyen 1997 doğumlu stoper Umut Çelik ile anlaştı. 1.90 boyundaki futbolcu Osmaniyespor altyapısından yetişti. Umut geride bıraktığımız sezon Antalya ekibi ile 14 lig 2 de kupa maçında forma giydi.