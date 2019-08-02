3. Lig 3. Grup temsilcilerinden Gölcükspor, geride bıraktığımız sezon Kemerspor’da forma giyen 1997 doğumlu stoper Umut Çelik ile anlaştı. 1.90 boyundaki futbolcu Osmaniyespor altyapısından yetişti. Umut geride bıraktığımız sezon Antalya ekibi ile 14 lig 2 de kupa maçında forma giydi.
Bugün 11:12 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 11:14 TSİ
Gölcük savunmasına 1.90’lık kule!..
3. Lig 3. Grup temsilcilerinden Gölcükspor, geride bıraktığımız sezon Kemerspor’da forma giyen1997 doğumlu stoper Umut Çelik ile anlaştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz