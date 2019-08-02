Kaya ve Kaçmaz’dan Derince’ye ziyaret

3. Lig 2. Grup’ta mücadele edecek olan Belediye Derincespor’un yöneticilerinden Abdurrahman Kaya ve Recep Kaçmaz, Sarı Lacivertlilerin kamp yaptığı Bolu Termal Otel’e gelerek takımı ziyaret etti. Kaya ve Kaçmaz takıma tatlı ikram etti ve Derince ekibine güvendiklerini belirtti. Genel Kaptan Mustafa Polat da iki yöneticiye teşekkür ederek ziyaretten dolayı moral bulduklarını belirtti.