3. Lig 2. Grup’ta mücadele edecek olan Belediye Derincespor’un yöneticilerinden Abdurrahman Kaya ve Recep Kaçmaz, Sarı Lacivertlilerin kamp yaptığı Bolu Termal Otel’e gelerek takımı ziyaret etti. Kaya ve Kaçmaz takıma tatlı ikram etti ve Derince ekibine güvendiklerini belirtti. Genel Kaptan Mustafa Polat da iki yöneticiye teşekkür ederek ziyaretten dolayı moral bulduklarını belirtti.
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Kaya ve Kaçmaz’dan Derince’ye ziyaret
3. Lig 2. Grup’ta mücadele edecek olan Belediye Derincespor’un yöneticilerinden Abdurrahman Kaya ve Recep Kaçmaz, Sarı Lacivertlilerin kamp yaptığı Bolu Termal Otel’e gelerek takımı ziyaret etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz