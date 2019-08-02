İzmitli kaleci İlksen, Derince’de!..

Belediye Derincespor, Gençlerbirliği'nin İzmitli kalecisi İlksen Kuttekin'i kiralık olarak kadrosuna kattı. 20 yaşındaki file bekçisi Bolu Kampına dahil olurken, Genel Kaptan Mustafa Polat “İlksen rüştünü ispat etmiş, genç ve gelecek vadeden bir kaleci. Kendisini aramızda görmekten son derece mutluyuz. Takımımıza çok katkı sağlayacağını biliyoruz. Camiamıza hayırlı olsun” dedi İlksen ise “Tekrar Kocaeli'de futbol oynayacağım için çok heyecanlıyım. Belediye Derincespor genç bir kadroya sahip. Şimdi ben de bu aileye katıldım. Başarılı bir sezon geçirip takımımız zirveye taşımak için elimizden geleni yapacağız” dedi.