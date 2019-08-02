Gölcükspor U-11 takımı futbolcuları ile babaları dostluk maçında buluştu. Kulüpten yapılan açıklamada “Gelecek çalışmalar için örnek bir birlikteliğin göstergesi olan Babalar ve Oğulları maçının geleneksel hale gelmesi için çalışmalarımız devam edecektir. Sorumlu hocamız İshak Bağçiçek ve takımımızın hocası Erol Çolak ile altyapıdan sorumlu yönetim kurulu üyelerimizi tebrik eder başarılı çalışmalar dileriz” denildi.
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İşte en anlamlı etkinlik!..
Gölcükspor U-11 takımı futbolcuları ile babaları dostluk maçında buluştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz