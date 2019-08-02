İlimizin parmakla gösterilen stoperlerinden Üsame Ergül, Bölgesel Amatör Lig’deki temsilcilerimizden İlimtepe Kullar ile anlaştı. Geride bıraktığımız sezon İlimtepe Futbol Kulübü ile Süper Amatör Lig şampiyonluğu yaşayan Üsame’yi Süper Amatör Futbol Lig takımlarından Maşukiyespor başta olmak üzere çok sayıda kulüp istiyordu. İlimtepe Kullar, Üsame’nin transferi ile savunmaya çok önemli bir takviye yapmış oldu. Öğrenim hayatına il dışında devam eden 1999’lu stoperin bu yıl okulunu dondurabileceği de belirtildi.
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Üsame Ergül İlimtepe Kullar’da
İlimizin parmakla gösterilen stoperlerinden Üsame Ergül, Bölgesel Amatör Lig’deki temsilcilerimizden İlimtepe Kullar ile anlaştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz