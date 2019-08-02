Sercan Uslu yuvaya döndü

Kocaelispor’un hem alt yapısında hem de A takımında forma giyen ve geride bıraktığımız sezon Bayrampaşaspor’da forma giyen Sercan Uslu, eski takımı Derince’ye dönmüştü. Başarılı orta saha oyuncusu transferi ile ilgili olarak ”Futbola başladığım yere geri döndüm. Semtimizin takımının başarısı için elimden gelenin en iyisini yapmaya gayret edeceğim, transferimin her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum. Takım halinde başarılı bir sezon geçirip bizlere güvenenleri mahcup etmeyeceğim” dedi.