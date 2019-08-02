Kocaelispor’un hem alt yapısında hem de A takımında forma giyen ve geride bıraktığımız sezon Bayrampaşaspor’da forma giyen Sercan Uslu, eski takımı Derince’ye dönmüştü. Başarılı orta saha oyuncusu transferi ile ilgili olarak ”Futbola başladığım yere geri döndüm. Semtimizin takımının başarısı için elimden gelenin en iyisini yapmaya gayret edeceğim, transferimin her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum. Takım halinde başarılı bir sezon geçirip bizlere güvenenleri mahcup etmeyeceğim” dedi.
Bugün 11:19 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 11:21 TSİ
Sercan Uslu yuvaya döndü
Kocaelispor’un hem alt yapısında hem de A takımında forma giyen ve geride bıraktığımız sezon Bayrampaşaspor’da forma giyen Sercan Uslu, eski takımı Derince’ye dönmüştü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz