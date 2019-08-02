Yeni sezonda atılım yapmaya hazırlanan Aldın Burgul yönetimindeki Alikahyaspor, transfer bombalarını art arda patlatıyor. Alikahyaspor, forvet hattı için Akaytaşlı Doktor Uğur’u transfer etti.
Bugün 11:20 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 11:21 TSİ
Doktor Uğur Alikahya’da
Yeni sezonda atılım yapmaya hazırlanan Aldın Burgul yönetimindeki Alikahyaspor, transfer bombalarını art arda patlatıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz