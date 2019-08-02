Şehit aileleri ve Gazilere bayram yardımı kesildi

17 yıllık iktidarları döneminde AKP’nin, fakir fukaranın aldığı iki kuruş yardımı keserken lüks harcamalardan tasarruf etmediğini ifade eden CHP’li Gürer, “Şehit aileleri ve gazilere verilen yardımın, emekli oldukları için bayram ikramiyesi aldıkları gerekçesi ile kesildiği ifade edildi. Emekli ikramiyesi, aldığı maaşa endeksli olan bazı ailelerin yardım miktarı da düştü” dedi.

“ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERİN İSYANI”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’e durumu aktaran aileler, “Şehit ailelerimizin ve Gazilerimizin bayramlarda sosyal yardımlaşmadan aldıkları bayram yardımlarını, zaten emeklilere bayram ikramiyesi veriliyor diyerek kestiler. Oysa durum sadece gazilere ve şehit ailelerine özel değildir, ikramiye tüm emeklilere veriliyor. Bizleri, pozitif ayrımcılık ilkesinden faydalandırmalarını ve bu yardımın verilmesini istiyoruz. Bizler, Şehit aileleri ve Gaziler olarak, acaba emeklilere tanınan emekli ikramiyesi bahane edilerek neden sosyal yardımlardan muaf kalıyoruz” dediler.

“ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERE BU REVA MI?”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, şehit aileleri ve gazilere reva görülen durumun düşündürücü olduğunu ve AKP iktidarının lüks makam araçlarına yaptığı harcamaları hatırlattı. Gürer, “Kamuda tasarruf yapılacağı söyleniyordu. Sadece Meclis'in lüks makam araçlarına aylık 1.2 milyon lira kira ödeniyor. Hal böyleyken devletin tasarrufu, şehit ailesi ve gaziler üzerinden sağlamaya çalışması kabul edilemez. Emekli ikramiyesi olarak herkes zaten 1000 TL almıyor. Düşük maaş alan düşük ikramiye alıyor. Bu durumda sağlanan destek düşüyor. Şehit aileleri ve gazilere verilen sosyal yardım devam etmelidir” dedi.

“KIBRIS GAZİLERİNE VERİLEN KÖMÜR YARDIMI DA KESİLDİ”

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Kıbrıs Gazilerine yapılan kömür yardımının da tasarruf tedbirlerine takıldığını hatırlatarak, “Kıbrıs Gazileri her yıl bu yardımı alırken bu yıl kömürde sorun yaşadıklarını anlattılar. 1976 yılından beri kömür yardımı alan Kıbrıs şehit aileleri ve Gazilere bu yıl tasarruf tedbirleri kapsamında kömür verilemeyeceği bildirildi. Seçim geçti. Kömür desteği de tasarrufa takıldı. Yazılı soru önergesi ile Cumhurbaşkanı Yardımcısına konuyu sordum, yanıt bekliyorum” dedi.