Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, bugün saat 16.00’da İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunacak. Hürriyet ve CHP'li meclis üyeleri Büyükakın'a daha önce gitmiş ve hayırlı olsun dileklerini iletmişti.
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Büyükakın'dan Hürriyet'e iade-i ziyaret
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e misafir olacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz