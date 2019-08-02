Büyükakın'dan Hürriyet'e iade-i ziyaret

Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, bugün saat 16.00’da İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunacak. Hürriyet ve CHP'li meclis üyeleri Büyükakın'a daha önce gitmiş ve hayırlı olsun dileklerini iletmişti.