Bekirdere halkı, Hürriyet’e dert yandı: "Burası rant alanı olarak saklanıyor"

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Anlat İzmit Söz Sende” projesi kapsamında Bekirdere Kanalboyu esnafı ile bir araya gelerek esnafın sorunlarını dinledi.Programa Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şube Başkanı İbrahim Efe’nin yanı sıra CHP’li meclis üyeleri Devrim Bal, Süleyman Şen, Ertuğrul Malçok, birim müdürleri ve çok sayıda esnaf katıldı. Programda hava muhalefeti kısa süreli etkili oldu. Yağmur sebebiyle vatandaşlar masalardan kalktı. Belediye yetkilileri Başkan Fatma Kaplan Hürriyet’in masasının üstüne branda açınca Hürriyet, “Biz şeker değiliz erimeyiz. Brandayı halka açın” diyerek belediye yetkililerini uyardı. Daha sonrasında tüm masaların üzeri kapatıldı.

AÇIK MİKRAFON

Programda konuşma yapan Başkan Fatma Kaplan Hürriyet, “Bu toplantıların iki amacı var. Hem halkımıza İzmit’i yönetme tercihi için teşekkür etmek hem de sorunları dinlemek. Açık mikrofon şeklinde derdiniz, sıkıntınız, talebiniz ve isteğinizi dinlemek. Hangi partiden olurdanız olun hangi partiye oy vermiş olursa olun sorunları yerinde tespit ekmek için geldik. 5 yıl içinde bu toplantıları sık sık yapacağız” diye konuştu.

GÖZÜM KULAĞIM OLUN

Hürriyet, “İstiyoruz ki dertlerinizi bize söyleyin. Hep birlikte yaşam koşullarımızı düzeltelim. Sizden aldığımız talepleri programımıza ekliyoruz. Bu toplantıda özellikle mahalle temsilcilerimiz, amirlerimiz özellikle bulunuyor. Eksikleri not alıyor. Bu bir seferberlik olsun. Sizler gözüm olun, kulağım olun. Ben burada yaşıyorum. Bana kolaylıkla ulaşabilirsiniz” açıklamalarında bulundu.

KARILARINIZI BACILARINII DÜŞÜNÜN

Esnaflardan ricada bulunan Hürriyet, “Yönetmek sadece cezalandırmakla olmaz. Kurallara uyalım. Bir başkasının hakkını yememek adına kaldırım işgallerinden, çevremizin düzeni ve temizliğine kadar dikkat edelim. Kahve, restoran ve çay bahçeleri yola kadar iniyor. Kadınlar bana en çok kahve kafelerin önünden geçemiyoruz. Yoldan geçiyoruz diyorlar. Lütfen buna dikkat edin. Sürekli zabıta göndermek istemiyorum.Sizler de analarınızı, karılarınızı vebacılarınızı düşünerek bana yardımcı olursanız, yaşam koşullarını birlikte iyileştirirsek çok mutlu olurum” dedi.

CEMAAT ARTIK KALMADI

Söz alan Başaran Camii Derneği Başkanı Ramazan Kumsar, “Camide tuvalet ve abdest alma sorunu var. Cemaat tuvalet ihtiyacını karşılayamadığını için cemaatimiz kalmadı. Kimse camiye gelmiyor” dedi. Başaran taksi esnafı Burhan Dal ise “Bir kulübeye ihtiyacımız var. Tüm arkadaşlar bu konuda mağdur” dedi. Mahalle esnafı Rahmi Karaca, “Yağlı güreşlerde bizim de pehlivanlarımız var. Tüm halkımızı spora teşvik etmek için bu yönde yer tahsis etmenizi istiyoruz” dedi.

ÇOCUKLARA PARK YAPILSIN

Esnaf Ali Aldemir, “Benim yaşadığım mahallede eski Kanuni Ortaokulu vardı. O alan boşaldı, şimdi açık alan. Tam karşısında da lise yapıldı. Kaymakama gittik ricada bulunduk. Oradaki çocukların park alanı olsun istiyorum” ifadelerini kullandı. Esnaf Turan İçöz, “Ruhsatsız çalışanları kontrol edin. Halkı kimsenin rahatsız etmeye hakkı yok” dedi.

RANT ALANI OLARAK SAKLANIYOR

Mahalle sakinlerinden Ali Bayram ise, “En temel sorun Kentsel Dönüşüm. Kat ittifakı ile ilgili sorun yaşıyoruz. 5 bin metrekarelik adalarla Tavşantepe’de 80 ada, Bekirdere’den 40 ada oluyor. Burası rant alanı olarak saklanıyor. Projeleri hazır. Gelecek projelerde halk mağdur edilecek. Buranın sorunu çözülmesi için en az 8-10 kat olması gerek A sınıfı enerjili binalar olmalı. Sizlerden bu konuda yardım istiyoruz. Meclisten bunu geçirmemiz gerek” dedi.

KURS VERİP İŞSİZLİĞİN ÖNÜNE GEÇELİM

Bayram, “İkinci sorun ise Şehir Hastanesi. 5 bin kişi alınacak ve bu gizli tutuluyor. Burada 7-8 muhtarlık var. Sizin desteğinizle İzmit Belediyesi olarak bu bölgedeki insanlara kurs verirsek hastanede iş bulma imkanı bulurlar. 8 iş kolu alanında harekete geçip kurs vermemiz gerek. Böylelikle işsizliğin önüne geçebiliriz. Ben sizden kentsel dönüşüm ile ilgili özellikle Mehmet Baştürk, Sercan Al, Arsal Arısal ve bana yetki vermenizi istiyorum” dedi. Bunun üzerine Hürriyet, “Kentsel dönüşüm ile ilgili yetki bakanlıkta artık. Ayrıca işi bilen yapsın. Liyakat sahibi insanlar yapsın” diye konuştu.Selin BECER