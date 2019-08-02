Genç judocularımız Eyof’ta fırtına gibiydi

Kocaelili başarılı Judokalar, Milli takım kariyerlerinde de başarıya doymuyor. Büyükşehir Kağıtsporlu Merve Azak, Müberra Güneş, Münir Ertuğ ve Sıla Ersin, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen 15’inci Avrupa Gençlik Olimpiyat Yaz Festivali’nde 2 altın 1 gümüş madalyayla önemli bir başarıya imza attı.

MERVE’DEN ALTIN MADALYA… MÜBERRA ALTINI KIL PAYI KAÇIRDI…

15. Avrupa Gençlik Olimpiyat Yaz Festivali’nin ilk gününde mindere çıkan milli judocularımızdan Merve Azak başarılı maçlar çıkardı. Azak altın madalya kazanarak bayrağımızı dalgalandırdı. İlk günde mindere çıkan bir diğer sporcumuz Müberra Güneş, 40 kiloda mücadele etti. Zorlu maçlarda finale kadar çıkan Güneş, birinciliği kıl payı kaçırarak, gümüş madalyanın sahibi oldu.

KARMA TAKIMDA ŞAMPİYON

Karma takımlar karşılaşmalarında, Türk sporcular sırasıyla İtalya, Gürcistan ve Rusya’yı 4-0’lık skorlarla yenerek yenilgisiz şampiyon oldu. İlk turu maç yapmadan geçen Türk milli takımı, ikinci turda İtalya ile karşılaştı. Habibe Ayfonlu, Musa Şimşek, Hilal Öztürk ve Kağıtsporlu Münir Ertuğ’dan oluşan milli takım, rakiplerine ipponla 4-0 üstünlük sağladı ve bu sonuçla yarı finale çıktı. Yarı finaldeki Gürcistan müsabakasında, Habibe Ayfonlu, Musa Şimşek, Hilal Öztürk ve Münir Ertuğ rakiplerini yine ipponla yenerek Türkiye’yi finale taşıdı.

NAĞAMLUP ŞAMPİYON

Final mücadelesinde Rusya önünde Tatami’(minder)de Musa Şimşek, Hilal Öztürk, ve Kağıtsporlu Münir Ertuğ, Sıla Ersin’in başarıları ile 4-0’lık galibiyete ulaşan milli takım, altın madalya kazandı. Namağlup şampiyon olan milli takım tarihi bir başarıya daha imza attı.