Engelli Bilal’in Bocce hayali gerçek oldu!..

12 yıldır Kocaeli’nde ikamet eden Engelli Bilal Eser’in spor yapma hayali gerçekleşti. Eser’in hayaline kavuşma serüveni akülü arabası ile bir tezgahta oyuncak satarken, büyükşehir yetkililerine hayalini anlatması ile başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım desteği verdiği Bilal Eser, BC-5 oyuncu kategorisinde Kağıtspor Engelli Bocce takımında mücadele ederek, hayalindeki spor yapma isteğine kavuştu. Gölcük Değirmendere Mahallesi’nde ikamet eden Bilal Eser, insanlardaki engelli algısını yıkmak için mücadele ediyor.

ULAŞIM PROBLEMİ ÇÖZÜLDÜ

Engelli Bocce oyuncusu Bilal Eser; “12 yıldır Kocaeli’nde ikamet ediyorum. Aileme katkı sağlamak ve harçlığımı çıkarıp yeni insanlar tanımak için Değirmendere sahilinde oyuncak satıyorum. Hayalim spor yapmaktı, ama önümdeki en büyük engel ulaşım sorunuydu. Bir gün sahilde oyuncak satarken Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı işleri Şube Müdürü Mehmet Köse tezgâhıma geldi. Durumumdan ona bahsettim, spor yapmak istediğimi ifade ettim. O da benim önümdeki en büyük engel olan ulaşım problemimi çözdü” şeklinde konuştu.

BİLAL’İN HAYATA BAKIŞI DEĞİŞTİ

Bilal’in Antrenörü Yavuz Acar ise; “Bilal ilk geldiğinde eliyle topu atmakta çok zorlanıyordu. Bocce sporunun rehabilite yönü de var. Bu bağlamda sık sık antrenman yaparak atışlarını düzeltti. Bu spor ile Bilal’in hayata bakış açısı bile değişti. Haftanın 2 günü antrenmanlara katılıyor. Düzenli antrenmanlar Bilal için fizik tedavi gibi oldu” ifadesini kullandı.