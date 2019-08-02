Her kategoride başarılı bir sezon geçiren Murat Elgün, U19 takımıyla da şampiyonluk yaşadı. 2019-2020 Sezonu’nda geçen yıl yaptığı güzel çalışmaların üzerine koymak ve daha başarılı bir sezon yaşamak için yönetimle birlikte kollarını sıvayan genç annrenör yaptığı açıklamada, “1 yıl içinde çok kaliteli sporcular yetiştirdik. Bu sporcuları ülke sporuna kazandırmak istiyoruz” dedi. Elgün sözlerinin devamında “Yönetimimizle özellikle öğretmenimiz Muzaffer Çetin Hocamızdan aldığımız güçle, bu sene güzel işler yapacağız. Geçen sene 1 kategoride şampiyonluk yaşadık. İnşallah bu sene şampiyon olan kategorilerimizin sayısını artıracağız” dedi.
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Elgün, Çayırova GB’yle yola devam ediyor
İlimizin genç futbol antrenörlerinden Murat Elgün, geçtiğimiz sezon Çayırova Gençlerbirliği Spor Kulübü’nde A Takım dahil, 7 alt yapı birimi ile toplam 8 kategoride gençlere sportif katkı sağladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz