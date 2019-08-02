Elgün, Çayırova GB’yle yola devam ediyor

Her kategoride başarılı bir sezon geçiren Murat Elgün, U19 takımıyla da şampiyonluk yaşadı. 2019-2020 Sezonu’nda geçen yıl yaptığı güzel çalışmaların üzerine koymak ve daha başarılı bir sezon yaşamak için yönetimle birlikte kollarını sıvayan genç annrenör yaptığı açıklamada, “1 yıl içinde çok kaliteli sporcular yetiştirdik. Bu sporcuları ülke sporuna kazandırmak istiyoruz” dedi. Elgün sözlerinin devamında “Yönetimimizle özellikle öğretmenimiz Muzaffer Çetin Hocamızdan aldığımız güçle, bu sene güzel işler yapacağız. Geçen sene 1 kategoride şampiyonluk yaşadık. İnşallah bu sene şampiyon olan kategorilerimizin sayısını artıracağız” dedi.