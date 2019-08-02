Amatör futbol camiası yine yasta. Üç gün önce Kayhan Alyürük’ü KOAH yüzünden 59 yaşında toprağa veren spor camiası, bu kez de Balkanspor’un eski başkanlarından ‘Kara İbo’ lakaplı İbrahim Yılmaz (59)’ı kaybetmenin acısını yaşadı. Henkel Fabrikası’ndan emekli olan Yılmaz, KOAH hastalığı nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu. Aynı zamanda Güzeller Mahallesi Muhtarı Mümin Yılmaz’ın ağabeyi olan İbrahim Yılmaz’ın cenazesi dün Akse Sapağı’nda bulunan Hacı Salih Camii’nde, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra, Pelitli Köyü Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Bugün 12:02 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 12:08 TSİ
“Kara İbo” da vefat etti
Amatör futbol camiası yine yasta. Üç gün önce Kayhan Alyürük’ü KOAH yüzünden 59 yaşında toprağa veren spor camiası, bu kez de Balkanspor’un eski başkanlarından ‘Kara İbo’ lakaplı İbrahim Yılmaz (59)’ı kaybetmenin acısını yaşadı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz