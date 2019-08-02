“Kara İbo” da vefat etti

Amatör futbol camiası yine yasta. Üç gün önce Kayhan Alyürük’ü KOAH yüzünden 59 yaşında toprağa veren spor camiası, bu kez de Balkanspor’un eski başkanlarından ‘Kara İbo’ lakaplı İbrahim Yılmaz (59)’ı kaybetmenin acısını yaşadı. Henkel Fabrikası’ndan emekli olan Yılmaz, KOAH hastalığı nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu. Aynı zamanda Güzeller Mahallesi Muhtarı Mümin Yılmaz’ın ağabeyi olan İbrahim Yılmaz’ın cenazesi dün Akse Sapağı’nda bulunan Hacı Salih Camii’nde, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra, Pelitli Köyü Mezarlığı’nda toprağa verildi.