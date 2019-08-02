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İlanla hırsız aranıyor!

Gebze 8. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından eşi benzerine pek alışık olunmayan bir ilan verildi.
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Gebze 8. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından eşi benzerine pek alışık olunmayan bir ilan verildi. Kocaeli Gebze’de hırsızlık yapan Afganistan uyruklu Sadıq Ahmet Zai gözaltına alındıktan bir müddet sonra mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

İLANLA ARAMAYA BAŞLANDI

Zai’nin serbest bırakılması sonrası zanlı hakkında dava açıldı. Gebze 8. Asliye Ceza Mahemesi’nde görülen davada zanlı Sadıq Ahmet Zai'ye hırsızlık suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Kayıp zanlı polis tarafından bulunamayınca mahkeme Zai’yi ilanla aramaya başladı. 

Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan ilanın detayları için buraya tıklayabilirsiniz

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