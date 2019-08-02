Ümit Milli Takımımız, 2021 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki dördüncü maçında İngiltere ile Sakarya'da karşılaşacak. Müsabaka, 6 Eylül Cuma günü Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak.
Bugün 12:23 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 16:33 TSİ
Milli Takım komşuda maç yapacak
Ümit Milli Takım İngiltere ile Sakarya'da karşılaşacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz