Ramazan hayata yeniden "baktı"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı ilk ve ortaokul öğrencilerine hizmet veren Bilgievleri, öğrencilere derslerin yanında sosyal hayatlarında da yardımcı oluyor. Gözlerinde ileri derecede şaşılık bulunan ve sağ gözünü kaybetmekle karşı karşıya kalan Serdar Bilgievi öğrencisi Ramazan Karahan, Bilgievi sayesinde tedavi oldu. Karahan’ın durumu fark eden Bilgievi öğretmenleri, ailesine ulaştı. 7 çocuklu ailenin en büyüğü olan Ramazan’ın gözünde doğuştan şaşılık olduğunu ve maddi sorunlarından kaynaklı tedavi olmadığını öğrenen Bilgievi eğitmenleri,öğrencilerinin tedavisi için çalışma başlattı. Girişim sonrasında Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesinde ücretsiz bir şekilde ameliyat edilen Karahan'ın durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Hastalığından kaynaklı derslerine yoğunlaşamadığını söyleyen Ramazan, bundan sonra okul derslerine daha fazla yoğunlaşabileceğini ifade ederek kendisine yardımcı olan öğretmenlerine teşekkür etti.