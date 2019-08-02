Amatörler aman dikkat!..

Bal, Sal, 1.amatör 2.amatör liglerde müsabaka isim listelerine 1989 ve daha önce doğumlu olanlar yaşı büyük futbolcu, 1997 ve daha sonra doğumlu olanlar yaşı küçük futbolcu statüsünde olacaklar. Lig maçlarında müsabaka isim listelerine 1989 ve daha önce doğumlu en fazla 5 yaşı büyük, 1997 ve daha sonra doğumlu en fazla 5 yaşı küçük futbolcu yazmaları gerekiyor. Müsabaka isim listelerine 5 yaşı küçük futbolcu yazılmaması halinde ise takımlar hükmen yenik sayılacaklar. 1 yaşı küçük futbolcu yazılmaması halinde ise müsabaka isim listeleri toplam 17 kişi, 2 eksik olması halinde 16, 3 eksik olması halinde 15 ve 4 eksik olması halinde 14 kişi yazılabilecek. TFF’nin bu uygulamasının, amatör liglerde genç futbolcuların oynatılmalarını teşvik etmek amacı taşıdığı belirtildi. 2019-20 sezon planlamasını yapan kulüp antrenörlerinin takımlarını oluştururken bu yaş kontenjanlarını dikkate almaları gerekiyor.