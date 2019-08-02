Kocaelispor altyapısında son yıllarda önemli işlere miza atan Kocaelispor alt yapı koordinatörü Aydın Günaydın, Sarımeşe Spor Tesisleri’ni ziyaret etti. Sarımeşeli antrenör Hakan Uygur “Aydın hocamız bizleri ziyaret edip, onurlandırmıştır. Saygıdeğer hocamıza teşekkür ederiz” dedi.
Bugün 12:50 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 12:52 TSİ
Aydın Günaydın’a Sarımeşe’den teşekkür
Kocaelispor altyapısında son yıllarda önemli işlere miza atan Kocaelispor alt yapı koordinatörü Aydın Günaydın, Sarımeşe Spor Tesisleri’ni ziyaret etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz