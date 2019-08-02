Hentbolda sıkı eğitim var

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve kentin en eski spor organizasyonlarından biri olan Ücretsiz Yaz Spor Okullarında eğitimler sürüyor. İl spor merkezleri çalışmaları kapsamında Gölcük 17 Ağustos Spor Salonu’nda da yapılan hentbol antrenmanlarında, miniklere, bu sporun incelikleri ve kuralları öğretiliyor.