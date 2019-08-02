Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve kentin en eski spor organizasyonlarından biri olan Ücretsiz Yaz Spor Okullarında eğitimler sürüyor. İl spor merkezleri çalışmaları kapsamında Gölcük 17 Ağustos Spor Salonu’nda da yapılan hentbol antrenmanlarında, miniklere, bu sporun incelikleri ve kuralları öğretiliyor.
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Hentbolda sıkı eğitim var
Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve kentin en eski spor organizasyonlarından biri olan Ücretsiz Yaz Spor Okullarında eğitimler sürüyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz