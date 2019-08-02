BŞB Kağıtspor basketçi seçti

Türkiye Basketbol 2. Lig temsilcisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, A Takımı için yetenek seçmeleri yaptı. İlimizden ve Türkiye'nin çeşitli illerinden katılan adamlar arasında yapılan seçim sonrasında. Teknik heyet takıma katacağı isimleri belirleyecek.