Türkiye Basketbol 2. Lig temsilcisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, A Takımı için yetenek seçmeleri yaptı. İlimizden ve Türkiye'nin çeşitli illerinden katılan adamlar arasında yapılan seçim sonrasında. Teknik heyet takıma katacağı isimleri belirleyecek.
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BŞB Kağıtspor basketçi seçti
Türkiye Basketbol 2. Lig temsilcisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, A Takımı için yetenek seçmeleri yaptı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz