Herekeli Mesutcan’ı da Konyaspor kaptı. Hereke Yıldızspor antrenörü Bülent Ecevit Kara “Mesutcan’ın Konya’ya gitmesine vesile olan Ali Kanbur hocama teşekkürler” dedi.
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Herekeli Mesutcan Konyaspor’da…
Herekeli Mesutcan’ı da Konyaspor kaptı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz