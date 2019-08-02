Kentimizin önemli alt yapı kulüplerinden biri olan Yavuzspor’da, yeni sezon öncesinde U 16 takımının antrenmanları hız kazandı. Kendi tesislerinde hazırlanan takımın antrenmanlarını yöneten Fatih Erdinç, yeni sezonda da alt yapıya yeni şampiyonluklara imza atacaklarını söyledi.
Bugün 12:52 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 12:54 TSİ
Yavuzspor hiç durmuyor
Kentimizin önemli alt yapı kulüplerinden biri olan Yavuzspor’da, yeni sezon öncesinde U 16 takımının antrenmanları hız kazandı.
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Yorumlar
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Futbol Avcısı - Yavuz spor güzel işler yapıyor başkan volkan ve yardımcısı serkan bu isi iyi biliyorlar alt yapi cok zengin heryaş gurubu topçuları var bu sene girdikleri 4 katagorinin 3 unde sampiyon oldular Yavuz sporu tebrik ediyoruz başarılar diliyoruz
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