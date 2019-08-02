Yavuzspor hiç durmuyor

Futbol Avcısı - Yavuz spor güzel işler yapıyor başkan volkan ve yardımcısı serkan bu isi iyi biliyorlar alt yapi cok zengin heryaş gurubu topçuları var bu sene girdikleri 4 katagorinin 3 unde sampiyon oldular Yavuz sporu tebrik ediyoruz başarılar diliyoruz