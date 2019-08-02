Tugay İstanbul’a imza attı

Gebzespor’un BAL’da şampiyon olduğu sezonda forma şansı bulamayan, geçen sezon ise 3.Lig’de 30 maça çıkıp 5 gol kaydeden Tugay Keleş, yeni takımını İstanbul’da buldu. Gebzespor’a veda eden genç forvet, Darıca Gençlerbirliği’nin rakipleri arasında bulunan Halide Edip Adıvar’a imza attı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz