Broşür dağıtıcılarından şikayet var

İzmit Fethiye Caddesi ve Yürüyüş Yolunda vatandaşların yolu kesip, güzellik merkezlerine ait reklam broşürlerinin dağıtıcıları hakkında sosyal medyadan bir şikayet dile getirildi. Biz İzmitiz grubundan yapılan bir paylaşımda sayıları artan broşür dağıtıcılarına İzmit Belediyesi’nin el atması istendi.
Paylaşımda şu ifadeler kullandı:
“Fethiye caddesinde ve carşı merkez caddelerde beliren bayanlara yönelik yeni bir akım var. Genç insanların ellerinde birtakım broşürler, reklam ve müşteri toplamak adina, bayanlarin yolu kesilerek ‘bir dakikanızı alabilir miyim’ diye insanlar rahatsız edilmekte. Şikayet etmek istemedim o gençler de cep harçlığını çıkarıyor diye. Fakat artık bu durumun çok abartıldığını düşünüyorum. Fethiye Caddesinin alt kısmından caddenin ortasındaki mağazama gelene kadar en az 5 - 6kişi yolunu kesiyor. Onlar bitiyor 2 adım sonra başka bir grup çıkıyor karşınıza. Cevap verseniz bir türlü vermeseniz bir türlü… Artık bu durumun belediye yetkilileri tarafından bir takip edilmesi gerekiyor. Reklam işinin baksa yolları da var mutlaka. Böyle reklam kampanyası olmaz arkadaşlar. Umarım dikkate alınır."
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(4 )
İzmitli - Gülümse İzmit takmayın bunları kafay
CENGİZ ŞAHİN - Fethiye cad. Alemdar Cad. Yürüyüş yolu ve istiklal cad bu tipsizler. Sürekli bayanları taciz ediyorlar. Neymiş epilason ağda vb. Ayrıca pazarlama yapan erkek ve kılık kıyafeti tam bir şarapçı modunda. İlgililer derhal önlem almalı. Polis - Zabıta. Yoksa ortalık bir karışacak kafa göz kalmıcak bilginize..
SEDA KOPARAN - kesinlikle doğru.gençler yalvarıyor neolur enazından dinliyormuş gibi yapın diye .sürekli önümüze çıkıyorlar
serkan izmit - Zabıta ve polis önlem alması lazım. Bayanları takip ediyorlar bırakmıyorlar satıcımı reklam mı yoksa bayanlara sarkmak için bu bahaneyimi uyduruyorlar
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.