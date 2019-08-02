Broşür dağıtıcılarından şikayet var

İzmit Fethiye Caddesi ve Yürüyüş Yolunda vatandaşların yolu kesip, güzellik merkezlerine ait reklam broşürlerinin dağıtıcıları hakkında sosyal medyadan bir şikayet dile getirildi. Biz İzmitiz grubundan yapılan bir paylaşımda sayıları artan broşür dağıtıcılarına İzmit Belediyesi’nin el atması istendi.

Paylaşımda şu ifadeler kullandı:

“Fethiye caddesinde ve carşı merkez caddelerde beliren bayanlara yönelik yeni bir akım var. Genç insanların ellerinde birtakım broşürler, reklam ve müşteri toplamak adina, bayanlarin yolu kesilerek ‘bir dakikanızı alabilir miyim’ diye insanlar rahatsız edilmekte. Şikayet etmek istemedim o gençler de cep harçlığını çıkarıyor diye. Fakat artık bu durumun çok abartıldığını düşünüyorum. Fethiye Caddesinin alt kısmından caddenin ortasındaki mağazama gelene kadar en az 5 - 6kişi yolunu kesiyor. Onlar bitiyor 2 adım sonra başka bir grup çıkıyor karşınıza. Cevap verseniz bir türlü vermeseniz bir türlü… Artık bu durumun belediye yetkilileri tarafından bir takip edilmesi gerekiyor. Reklam işinin baksa yolları da var mutlaka. Böyle reklam kampanyası olmaz arkadaşlar. Umarım dikkate alınır."